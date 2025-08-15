Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025'in Haziran ayında %1,3 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,3 ve AB-27 ülkelerinde %1 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi Mayıs ayında avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,8 yükselmişti. Haziran ayında sanayi üretimi 2024 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artış kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,6, AB-27 ülkelerinde aylık %0,4 düşerken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %2,2 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 geriledi. Haziran ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %4,7 ve AB-27 ülkelerinde %3,7 azaldı. Ara malların üretimi ise Mayıs ayına kıyasla iki bölgede de %0,2 düştü. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %2,9, AB-27 ülkelerinde ise %2,7 artış kaydetti.

Nisan ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,1 ile Belçika, %3,8 ile Fransa ve İsveç ve %3,3 ile Yunanistan’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %11,3 ile İrlanda, %3,6 ile Portekiz ve %2,8 ile Litvanya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %4, AB-27 ülkelerinde yıllık %3,5 geriledi. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %1,6 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %5,8 artarken, AB-27 ülkelerinde %5,3 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %4,6 ve AB-27 ülkelerinde %3,5 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %13,4 ile İsveç, %10,5 ile İrlanda ve %7,3 ile Letonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %8,2 ile Bulgaristan, %4,9 ile Macaristan ve %4,3 ile Slovenya’da görüldü.