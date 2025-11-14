 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı JSW’nin kömür ve kok satışları 2025’in Ekim ayında planlarını aştı

Cuma, 14 Kasım 2025 11:13:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın Ekim ayına ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, zorlu piyasa koşulları ve beklenmedik gelişmelere rağmen 2025 Teknik ve Ekonomik Planı’ndaki beklentileri istikrarlı bir şekilde yerine getiriyor.

Ekim ayında JSW, planlarının %99,6’sına karşılık gelen 1,40 milyon mt kömür üretirken, yılın ilk 10 ayında kömür üretimi 1,26 milyon mt’a ulaşan şirket, hedefinin %98,5’ini gerçekleştirdi. Söz konusu ayda şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi planlarının %98,9’una karşılık gelen 1,26 milyon mt’a ulaştı.

Üretim seviyeleri, çoğunlukla şirketin kontrolü dışındaki faktörlerden etkilendi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ve Eylül aylarında, Budryk kömür madeni ve Borynia-Zofiówka Zofiówka madeninde çıkan yangınlar nedeniyle iki defa fors majör ilan edilmişti. Ayrıca bazı madenlerdeki uzunayak faaliyetlerinin planlanandan daha erken sonlandırılması önceki aylarda üretimin artmasına, Ekim ayında ise üretimin düşmesine neden oldu. 

Bu zorluklara rağmen JSW güçlü satış sonuçları bildirdi. Söz konusu ayda JSW, planladığı seviyenin %112,1’ine karşılık gelmek üzere 1,55 milyon mt kömür satışı gerçekleştirirken, ilk 10 ayda 11,11 milyon mt kömür satışı yaparak bu dönem için hedefinin %0,4 üzerine çıktı.

Şirket kok segmentinde de istikrarlı performans gösterdi. Şirketin Ekim ayında kok üretimi, planlanan seviyenin tamamına karşılık gelen 300.000 mt’a ulaştı. Söz konusu ayda şirket planın %112,4’üne karşılık gelen 300.000 mt kok satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Üretim Jastrzębska Spółka Węglowa 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyat artışlarında yapılan dördüncü artış kabul görse de daha fazla yükseliş belirsiz

14 Kas | Hurda ve Hammadde

Küresel koklaşabilir taş kömürü ticareti zayıf çelik talebi nedeniyle Ocak-Eylül 2025’te yavaşladı

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %11 düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Nisan-Ekim döneminde %8 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %31,7 geriledi

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’e yapılan satışlarla Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış ivme kazandı

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları 195$/mt FOB’a yaklaştı

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları yüksek karşı teklifler sayesinde arttı

24 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralyalı Cokal BBM madeninde kömür üretimini kendi bünyesine aldı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in kok üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %3,5 arttı

20 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis