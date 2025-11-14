Polonyalı JSW’nin kömür ve kok satışları 2025’in Ekim ayında planlarını aştı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın Ekim ayına ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, zorlu piyasa koşulları ve beklenmedik gelişmelere rağmen 2025 Teknik ve Ekonomik Planı’ndaki beklentileri istikrarlı bir şekilde yerine getiriyor.

Ekim ayında JSW, planlarının %99,6’sına karşılık gelen 1,40 milyon mt kömür üretirken, yılın ilk 10 ayında kömür üretimi 1,26 milyon mt’a ulaşan şirket, hedefinin %98,5’ini gerçekleştirdi. Söz konusu ayda şirketin koklaşabilir taş kömürü üretimi planlarının %98,9’una karşılık gelen 1,26 milyon mt’a ulaştı.

Üretim seviyeleri, çoğunlukla şirketin kontrolü dışındaki faktörlerden etkilendi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ve Eylül aylarında, Budryk kömür madeni ve Borynia-Zofiówka Zofiówka madeninde çıkan yangınlar nedeniyle iki defa fors majör ilan edilmişti. Ayrıca bazı madenlerdeki uzunayak faaliyetlerinin planlanandan daha erken sonlandırılması önceki aylarda üretimin artmasına, Ekim ayında ise üretimin düşmesine neden oldu.

Bu zorluklara rağmen JSW güçlü satış sonuçları bildirdi. Söz konusu ayda JSW, planladığı seviyenin %112,1’ine karşılık gelmek üzere 1,55 milyon mt kömür satışı gerçekleştirirken, ilk 10 ayda 11,11 milyon mt kömür satışı yaparak bu dönem için hedefinin %0,4 üzerine çıktı.

Şirket kok segmentinde de istikrarlı performans gösterdi. Şirketin Ekim ayında kok üretimi, planlanan seviyenin tamamına karşılık gelen 300.000 mt’a ulaştı. Söz konusu ayda şirket planın %112,4’üne karşılık gelen 300.000 mt kok satışı gerçekleştirdi.