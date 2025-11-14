Rana Gruber 2029 yılına kadar %67 tenörlü demir cevheri üretimi hedefliyor

Norveç merkezli demir cevheri üreticisi ve tedarikçisi Rana Gruber, üretimini 2029 yılına kadar yaklaşık %67 oranında yüksek tenörlü demir cevheri konsantresine kaydırmayı planladığını açıkladı.

Fe65 projesini yakın zamanda tamamlayan ve konsantrelerindeki demir içeriğini 2020’de kaydedilen yaklaşık %62'den %65'e çıkaran şirket, dönüm noktasına ulaştığını ve yatırımın tamamının geri ödendiğini belirtti.

Şirketin CEO’su Gunnar Moe, yüksek tenörlü demir cevheri tedarikinin “emisyon hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için yapabilecekleri en önemli katkı” olduğunu söyledi. Şirketin kaynak tabanının, operasyonel verimliliğinin ve müşteri ilişkilerinin, değer yaratmanın bir sonraki aşaması için güçlü temeller olduğunu ifade etti.

Şirketin stratejik yol haritası, maliyet disiplinini korumayı, ürün kalitesini iyileştirmeyi, tüm kaynaklarını açığa çıkarmayı ve cazip hissedar getirileri sağlamayı içeriyor. %67 tenörlü demir cevheri üretimine doğru atılan bu adım, çelik sektörünün daha yüksek kaliteli hammadde gerektiren düşük karbonlu teknolojilere geçişiyle uyumlu.

Rana Gruber, yüksek kaliteli demir cevheri için gelişmekte olan bir pazarda kendisini başlıca tedarikçi olarak konumlandırarak daralan arz ve yeşil çelik üreticilerinin artan talebinden faydalanmayı hedefliyor.

Rana Gruber, 2025’in üçüncü çeyreğinde 472.000 mt demir cevheri üretimi gerçekleştirdiğini bildirdi.