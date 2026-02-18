Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında %1,4 azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,4 ve AB’de %0,8 azaldı. Sanayi üretimi Kasım ayında avro bölgesinde %0,3 artmış, AB’de ise %0,1 gerilemişti. 2025’in Aralık ayında sanayi üretimi 2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2 ve AB’de %1,4 arttı.

Kasım ayına kıyasla Aralık ayında dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,2 ve AB’de %0,5 artarken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,9 ve AB’de %1,4 azaldı. Aynı ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,3 azalırken, AB’de %0,6 arttı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,1 azalırken, AB’de %0,1 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %0,3, AB’de %0,4 geriledi.

Aralık ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,4 ile Lüksemburg, %4,4 ile İsveç ve %4,2 ile Malta’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %4,9 ile Slovakya, %2,9 ile Almanya ve %2,6 ile İspanya’da görüldü.

2024'ün Aralık ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %4,1, AB’de %4,5 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,4, AB’de %1,8 düşüş kaydetti. Ara malların üretimi avro bölgesinde %1,5, AB’de %1,9 arttı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,1, AB’de %2,0 azalırken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,7, AB’de %1,3 geriledi.

Aralık ayında en yüksek yıllık artışlar %6,9 ile Polonya, %4,8 ile İsveç ve %4,5 ile Hırvatistan’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %8,5 ile Slovakya, %7,9 ile Lüksemburg ve %6,8 ile Bulgaristan’da görüldü.

2025 yılının yıllık ortalama sanayi üretimi, 2024 yılına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB’de %1,5 arttı.