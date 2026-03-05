Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,4 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,5 artışın ardından %0,1 yükseliş gösterdi. Kasım-Ocak döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,5 azaldı ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,9 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Aralık ayında %2,3 yükseldikten sonra Ocak ayında aylık %0,4 düştü.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,3 azaldıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Ocak ayında aylık %5,8 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %2’lik artışın ardından aylık %1,4 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Kasım-Ocak döneminde ise çeyreklik bazda %0,8 geriledi.