Assofermet: İtalya hurda piyasası Şubat’ta güçlü, Mart görünümü belirsiz

Pazartesi, 09 Mart 2026 15:35:06 (GMT+3)   |   Brescia

Assofermet’in aylık piyasa raporuna göre İtalya hurda piyasası Şubat ayına güçlü bir başlangıç yaptı ancak ayın sonunda piyasa daha istikrarlı bir görünüme geçti. Ayın ilk haftalarında hurda fiyatları ortalama 15€/mt artarak Ocak ayında başlayan yükseliş trendini sürdürdü. Söz konusu trend, yerel hurda satışlarını artırarak çelik üreticilerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağladı.

Ancak ayın sonuna doğru piyasa ivme kaybetmeye başladı. Sınırlı üretim programları, Türkiye piyasasında yaşanan durgunluk ve Orta Doğu’daki jeopolitik durumun kötüleşmesi piyasa oyuncularının beklentilerini zayıflattı. Bu gelişmeler fiyatların düşebileceğine yönelik endişeleri artırsa da şu ana kadar böyle bir düşüş gerçekleşmedi.

Mart ayına ilişkin görünüm ise yorumlanması zor bir tablo ortaya koyuyor. Nihai mamul satışlarındaki zayıflığın devam etmesi ve yüksek kaliteli hurda arzındaki daralma kısa vadeli tahminleri daha da belirsiz hale getiriyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları özellikle jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırma ihtimali karşısında nihai mamul talebindeki gelişmeleri ve üretim seviyelerini yakından takip edecek. Bu koşullar altında Mart ayının hurda alımları açısından nispeten zayıf bir ay olabileceği değerlendiriliyor.

Küresel piyasada fiyatlar Şubat ayında genel olarak yatay seyretti. Türkiye’de satıcıların küçük fiyat artışı girişimleri ile alıcıların daha önce ulaşılan yüksek fiyatları aşağı çekme çabaları karşısında pazarlıklarda önemli bir değişiklik görülmedi. Avrupa piyasalarında fiyat artışları görülürken, ithalat fiyatları ay başındaki seviyelere büyük ölçüde paralel kaldı. Asya piyasalarında talep tatillerin etkisiyle dalgalı seyretti ve fiyatlar genel olarak değişiklik göstermedi.

Paslanmaz hurda segmentinde Şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre yükseldi. Bu artışta Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatlarında kaydedilen artış ve çelik üreticilerinden gelen talebin bir miktar canlanması etkili oldu. Buna rağmen talep orta seviyelerde kalmaya devam ederken, arz sınırlı. Mart ayı için piyasanın görünümü temkinli olmanın yanı sıra genel olarak olumlu olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayında Avrupa pik demir piyasasında önemli bir değişiklik görülmedi. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın yürürlüğe girmesi ve maliyet hesaplama yöntemlerinin menşe ülkeye göre farklılık göstermesi yeni pazarlıkları yavaşlattı. Buna rağmen SKDM maliyetleri bazı menşelere kıyasla daha düşük olan Brezilya çıkışlı pik demirin talep gördüğü belirtiliyor. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna dışında alternatif tedarik kaynaklarının sınırlı olması piyasada endişe yaratıyor. Ukrayna menşeli ürünler yüksek SKDM maliyetlerinden olumsuz etkilenirken, Brezilyalı üreticiler Mart başında fiyat artışı talep etmeye başladı.

Hematit pik demir segmentinde Şubat ayında Mart ve Nisan teslimatlı bağlantılar gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu bağlantılarda dökümhanelerin SKDM’ye bağlı belirsizlikleri daha iyi yönetebilmek için fiyatları sabitleme isteği görülüyor. Dolayısıyla piyasa planlaması şu anda gerçek talep dinamiklerinden ziyade düzenleyici gelişmeler tarafından yönlendiriliyor. Siparişler zayıf kalırken, üretimin henüz toparlanmayacağı değerlendiriliyor. Ayrıca Avrupa genelinde yaşanan lojistik sıkıntılar da sevkiyat planlarını zorlaştırarak taşımacılık kapasitesini sınırlıyor.

Son olarak ferroalyaj piyasasında fiyatlar yatay seyretti. Özellikle ferrosilikon fiyatlarında sınırlı düşüşler görülse de fiyatlar genel olarak destek gördü. Talepte değişiklik kaydedilmezken, birinci çeyreğe yönelik kotaların henüz tamamen dolmamış olması fiyatlar üzerindeki baskıyı azalttı. Yine de arz sınırlı kalmaya devam ediyor ve gelecekteki bağlantı fiyatlarına ilişkin belirsizlik sürüyor.


