Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025’in Ağustos ayında %1,2 azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %1 azaldı.

Sanayi üretimi Temmuz ayında avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,4 artmıştı. Ağustos ayında sanayi üretimi 2024 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında iki bölgede de %1,1 yükseldi.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,6, AB-27 ülkelerinde %1,1 azalırken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %2,2, AB-27 ülkelerinde %1,6 geriledi. Ağustos ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,1 artarken, AB-27 ülkelerinde %0,4 azaldı. Ara malların üretimi Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde yatay seyretti. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,6, AB-27 ülkelerinde %0,7 düştü.

Ağustos ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %9,8 ile İrlanda, %4,8 ile Lüksemburg ve %3,6 ile İsveç’te kaydedilirken, %5,2 ile Almanya, %4,5 ile Yunanistan ve %3,1 ile Avusturya en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %0,4 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,5 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,6, AB-27 ülkelerinde %1,9 azaldı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %1,7, AB-27 ülkelerinde %1,3 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %8,2, AB-27 ülkelerinde %6,5 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,7, AB-27 ülkelerinde %1,5 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %28,6 ile İrlanda, %9,5 ile Lüksemburg ve %8,3 ile İsveç’te, en büyük yıllık düşüşler ise %8,6 ile Bulgaristan, %6,3 ile Slovakya ve %5 ile Danimarka’da görüldü.