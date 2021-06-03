Avrasya Ekonomik Komisyonu üye ülkelerden hurda ihracatını yasaklamayı öneriyor

Perşembe, 03 Haziran 2021 17:25:10 (GMT+3) | İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, 15 Haziran’da Belarus, Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan gibi üye ülkelerden yapılacak hurda ihracatını yasaklamaya yönelik bir oturum gerçekleştirecek.

Bu hamleyle birlikte, yerel çelik üreticilerinin hurda tedariki açısından garantiye alınması amaçlanırken, söz konusu ülkelerden yapılacak hurda ihracatının 15 Ocak 2022’ye kadar yasaklanması öneriliyor. Bu girişimin, ihracatçıların yurt dışına satış yapmak ve daha yüksek marjlar elde etmek konusunda daha istekli olmasına neden olan küresel hurda fiyatlarında ve Türkiye’deki ithal hurda fiyatlarındaki artışın sonucu olduğu ifade ediliyor.

Önlemlerin, üye ülkeler arasındaki en büyük ihracatçı olan Rusya’dan yapılacak hurda sevkiyatlarını sınırlandırmayı hedeflediği aşikar. Rusya’dan yapılan hurda ihracatına uygulanan verginin 45€/mt’dan 70€/mt’a çıkarılacağı açıklanmıştı. Bazı kaynaklar, yeni durumun hurda ihracatındaki düzenlemeleri sıkılaştırma yolunda yeni bir adım olduğunu aktarırken, bazı oyuncular bunun mantıklı bir fikir olmadığını düşünüyor. Böylesi bir önlem, ithalat yapan ülkelerden başka sektörlere zarar verecek misillemelerin gelmesine sebep olabilir. SteelOrbis’in görüştüğü bir kaynak, “Bu ülkeler belki 2019 yılında olduğu gibi kota uygulayabilir. Öncelikle 70€/mt’luk verginin uygulanması ve etkili olmadığının görülmesi gerek ki bunun için 2-3 ay geçmesi lazım. Ancak o zaman sonraki adıma karar vermek mantıklı olacaktır,” şeklinde konuştu.