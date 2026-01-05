 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna...

Ukrayna yerel çelik üretimini desteklemek için hurda ihracatını yasakladı

Pazartesi, 05 Ocak 2026 11:56:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, hükümetin hurda ihracatına yönelik mevcut kısıtlamaları 2026 yılının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Karar doğrultusunda ihracat kotasının sıfıra indirildiği ve böylelikle hurda ihracatının yasaklandığı belirtildi. Svyrydenko, stratejik hammaddelerin korunmasının ve ihracat yerine yerel işleme faaliyetlerine yönlendirilmesinin amaçlandığına dikkat çekti.

Hurda çelik sektörü için stratejik girdi olarak görülüyor

Svyrydenko, hurdanın Ukrayna’nın metalurji ve döküm sektörleri için kritik bir girdi olduğunun altını çizdi. Hâlihazırda uygulanan ihracat vergisine rağmen hurda ihracatının artmaya devam ettiğini ve hurdanın çoğu zaman Ukrayna ekonomisi için katma değer yaratmadan üçüncü ülkelere yönlendirildiğini belirtti.

Buna karşılık hurdanın yerel olarak işlenmesinin istihdamı desteklediğini, vergi geliri yarattığını ve savunma ihtiyaçları ile savaş sonrası yeniden inşa süreci için gerekli hammaddeleri sağladığını vurguladı. Ayrıca hurdanın çelik üretiminde kullanılmasının, AB’nin iklim politikaları doğrultusunda giderek daha önemli hale gelen emisyon azaltımına da katkı sağladığını kaydetti.

Başbakana göre hammadde ihracatına getirilen kısıtlamaların sürdürülmesi, yerel imalatı güçlendiriyor, çevresel baskıyı azaltıyor ve enerji güvenliğini artırıyor.

Vergi gelirleri ve bütçe etkisi öne çıkıyor

Ukraynalı politika yapıcı Dmytro Kysylevskyy, hurdanın ülke içinde tutulmasının devlet açısından ekonomik olarak daha avantajlı olduğunu ifade etti. Ukrayna’da bir metrik ton hurdanın işlenerek nihai mamule dönüştürülmesinin yaklaşık 15.000 UAH (354$) tutarında vergi geliri sağladığını söyledi. Buna karşılık hurdanın vergisiz şekilde ihraç edilmesinin, hurda tedarikinin büyük ölçüde kayıt dışı niteliği nedeniyle neredeyse hiçbir mali fayda yaratmadığını vurguladı.

Ayrıca AB’ye hurda ihraç etmenin vergileri atlatmak için etkili bir mekanizma işlevi gördüğünü ve bu durumun devlet bütçesinde yıllık yaklaşık 3,5 milyar UAH (82,51 milyon $) kayba yol açtığını savundu. AB’de hurdaya vergi uygulanmadığını ve Ukrayna çıkışlı hurdanın sıklıkla üçüncü ülkelere yeniden ihraç edildiğini belirtti. Kysylevskyy’nin hesaplamalarına göre 2025 yılında ihraç edilen 380.000 mt hurdanın ülke içinde işlenmesi halinde devlet, yaklaşık 5,7 milyar UAH (134,37 milyon $) tutarında vergi geliri elde edecekti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı çelik üreticileri sanayi güçleneceği için hurda ihracat yasağını destekliyor

06 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %6,7 düşüş kaydetti

05 Oca | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Hurda ve Hammadde

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: 2025’te Türkiye’de ithal hurda fiyatları 2021’den beri en düşük seviyelere indi

02 Oca | Çelik Haberler

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları hafifçe arttı ancak piyasa hala baskı altında

02 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının olumsuz hava koşulları ve üreticilerin stok alımları sonucu Ocak’ta 20-41$/mt artması ...

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları çok değişmedi, kısa vadede talebin toparlanması beklenmiyor

31 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yükseldi, Ocak’ta bağlantı sayısının artması bekleniyor

31 Ara | Hurda ve Hammadde

Rusya hurda ihracatına yönelik kotayı 2026’ya uzattı, kota tonajını artırdı

30 Ara | Çelik Haberler

Shagang Aralık sonunda hurda alım fiyatlarını 4,2$/mt daha aşağı çekti

29 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis