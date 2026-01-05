Ukrayna yerel çelik üretimini desteklemek için hurda ihracatını yasakladı

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, hükümetin hurda ihracatına yönelik mevcut kısıtlamaları 2026 yılının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Karar doğrultusunda ihracat kotasının sıfıra indirildiği ve böylelikle hurda ihracatının yasaklandığı belirtildi. Svyrydenko, stratejik hammaddelerin korunmasının ve ihracat yerine yerel işleme faaliyetlerine yönlendirilmesinin amaçlandığına dikkat çekti.

Hurda çelik sektörü için stratejik girdi olarak görülüyor

Svyrydenko, hurdanın Ukrayna’nın metalurji ve döküm sektörleri için kritik bir girdi olduğunun altını çizdi. Hâlihazırda uygulanan ihracat vergisine rağmen hurda ihracatının artmaya devam ettiğini ve hurdanın çoğu zaman Ukrayna ekonomisi için katma değer yaratmadan üçüncü ülkelere yönlendirildiğini belirtti.

Buna karşılık hurdanın yerel olarak işlenmesinin istihdamı desteklediğini, vergi geliri yarattığını ve savunma ihtiyaçları ile savaş sonrası yeniden inşa süreci için gerekli hammaddeleri sağladığını vurguladı. Ayrıca hurdanın çelik üretiminde kullanılmasının, AB’nin iklim politikaları doğrultusunda giderek daha önemli hale gelen emisyon azaltımına da katkı sağladığını kaydetti.

Başbakana göre hammadde ihracatına getirilen kısıtlamaların sürdürülmesi, yerel imalatı güçlendiriyor, çevresel baskıyı azaltıyor ve enerji güvenliğini artırıyor.

Vergi gelirleri ve bütçe etkisi öne çıkıyor

Ukraynalı politika yapıcı Dmytro Kysylevskyy, hurdanın ülke içinde tutulmasının devlet açısından ekonomik olarak daha avantajlı olduğunu ifade etti. Ukrayna’da bir metrik ton hurdanın işlenerek nihai mamule dönüştürülmesinin yaklaşık 15.000 UAH (354$) tutarında vergi geliri sağladığını söyledi. Buna karşılık hurdanın vergisiz şekilde ihraç edilmesinin, hurda tedarikinin büyük ölçüde kayıt dışı niteliği nedeniyle neredeyse hiçbir mali fayda yaratmadığını vurguladı.

Ayrıca AB’ye hurda ihraç etmenin vergileri atlatmak için etkili bir mekanizma işlevi gördüğünü ve bu durumun devlet bütçesinde yıllık yaklaşık 3,5 milyar UAH (82,51 milyon $) kayba yol açtığını savundu. AB’de hurdaya vergi uygulanmadığını ve Ukrayna çıkışlı hurdanın sıklıkla üçüncü ülkelere yeniden ihraç edildiğini belirtti. Kysylevskyy’nin hesaplamalarına göre 2025 yılında ihraç edilen 380.000 mt hurdanın ülke içinde işlenmesi halinde devlet, yaklaşık 5,7 milyar UAH (134,37 milyon $) tutarında vergi geliri elde edecekti.