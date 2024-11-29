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Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği dışına uyguladığı hurda ihracat kotasını artırdı

Cuma, 29 Kasım 2024 13:55:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya hükümeti, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’nın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere yapılan hurda ve atık ihracatına uygulanan kotayı artırma kararı aldı.

Böylelikle hurda ihracat kota tonajının 31 Aralık 2024 tarihine kadar 100.000 mt artışla 650.000 mt seviyesine çıkarılmasına karar verildi. Daha önceden olduğu gibi kota dahilindeki tonajlar için gümrük vergisinin en az 15€/mt olması kaydıyla %5 seviyesinde yer alacağı ve kotanın aşılması halinde en az 290€/mt olmak kaydıyla %5 oranında vergi uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, “Bu sayede piyasa oyuncuları, iç piyasada talep görmeyen fazla hammadde tonajlarını dış piyasalara satabilecek,” ifadelerine yer verildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere yapılan hurda ve atık ihracatına uygulanan kotaya tabi vergilerin süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması yönünde teklif vermişti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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