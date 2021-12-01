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Rusya hurda ihracat vergisini resmi olarak artırdı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 16:19:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hurda ihracatına uygulanan vergi oranının artırıldığı duyuruldu.

Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hurda ihracat vergisinin, bu yazın ortasında açıklanan 70€/mt’a kıyasla en az 100€/mt’a çıkarılmasına karar verildi. 180 gün boyunca geçerli olacak yeni vergi ile son aylarda artış gösteren hurda ihracatına bağlı olarak yerel üreticilerin endişe duyduğu Rusya yerel hurda piyasasının rahatlatılması amaçlanıyor.

Piyasa kaynakları, yerel hurda toplayıcılarının, yerel hurda arzından fayda sağlamasını beklese de bu durumun çoğunlukla küresel piyasalardaki fiyat trendlerine bağlı olduğunu belirtti. Tüccarlardan biri, “Türkiye’de ithal hurda fiyatları, yeni vergi oranını karşılayabilecek kadar yüksek seviyelerde yer alıyorsa ve geriye iyi bir kâr marjı kalacaksa, ihracat yapılmaya devam edilir,” yorumunu yaptı. Piyasa kaynakları, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat hacminin düşebileceğini ancak bu durumun, arzı olumsuz etkileyecek kadar büyük bir düşüş olmasa da talebin artması durumunda tonajı artırmanın zor olacağını ekledi.


Etiketler: hammaddeler  BDT  hurda  kota ve vergiler  Rusya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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