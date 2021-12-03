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Ukrayna hurda ihracatına uygulanan vergiyi 180€/mt’a çıkardı

Cuma, 03 Aralık 2021 16:32:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna hükümeti, hurda ihracatına uygulanan vergi oranını artırma kararı aldı. Söz konusu kararın, yurt dışına yapılan satışların yasaklandığı anlamına geldiği düşünülüyor.

Özellikle, Türk piyasa oyuncuları, Ukrayna’dan daha fazla sevkiyat yapılamayacağını ve alınan kararın, short sea hurda piyasasında arzı daraltacağını düşündüklerini belirtti.

Buna göre, Ukrayna’nın hurda ihracatına uyguladığı vergi, bugün itibarıyla, 58€/mt’a kıyasla 180€/mt seviyesine yükseltildi. Önceden, vergiyi 200€/mt seviyesine çıkarma girişiminde bulunulsa da nihai vergi oranını, daha düşük bir seviyede belirlenmiş oldu. Yüksek tonajlı ihracatın, kâr marjlarını olumsuz etkilediğini ve maliyetlerini yükselttiğini öne süren ve önceliğin, yurt dışına satış yapılması yerine yerli üreticilere verilmesi gerektiğini söyleyen Ukraynalı çelik üreticileri, birkaç yıldır, ihracata vergi uygulanması ve vergi oranının kademeli olarak yükseltilmesi için lobi yapıyordu.

Piyasa kaynakları, Ukrayna hükümetinin aldığı kararın, şimdilik ihracatın yasaklandığı anlamını taşıdığını düşünüyor. Büyük hurda satıcılarından biri, “Kararla birlikte Ukrayna yasaklı bölge haline geldi,” dedi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Türkiye, Ukrayna’dan yaklaşık 400.000 mt hurda ithal etti.


Etiketler: çelik üretimi  kota ve vergiler  hurda  Ukrayna  hammaddeler  BDT  |  benzer haberler »


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