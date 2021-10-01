Ukrayna’nın olası hurda ihracatı yasağına yönelik farklı fikirler mevcut

Cuma, 01 Ekim 2021 16:50:46 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, hurda ihracatını yasaklayan bir girişim projesini tanıttı.

Küresel hurda fiyatlarının geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreçte 265$/mt seviyesinden 499$/mt seviyesine çıktığını belirten Ukrmetallurgprom’un, söz konusu önlemle ilgili aktif bir şekilde lobi yaptığı görüldü. Küresel hurda fiyatlarındaki artışla birlikte, Ukrayna’nın hurda ihracatı, 58€/mt ihracat vergisine rağmen bu yıl içerisinde artış gösterdi. Ukrmetallurgprom tarafından yapılan açıklamada, “Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Ukraynalı şirketlerin hurda ihracatı yıllık yaklaşık 20 kat artarak 410.430 mt seviyesinde yer aldı,” sözlerine yer verildi. Ukrmetallurgprom, iç piyasada hurda stok fazlasının, yıl sonuna kadar 500.000 mt’un üzerine çıkmasını bekliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yerel çelik üreticilerinin, hurda ihtiyacını güvence altına almasının, üretimin sürdürülmesi, yerel askeri sanayinin çelik arzının sağlanması, makine üretimi ve altyapı yenileme çalışmaları açısından stratejik bir önemi var,” dendi. Bakanlık, hurda kullanımındaki artışın, demir cevheri tüketimini azaltarak üretim maliyetlerini düşüreceğini ve verimliliği artıracağını; böylelikle, enerji tüketimi ile karbon salımının da azalacağını öne sürdü.

Ancak, piyasada dengesizliğin oluşacağını ve tüm piyasa bileşenlerinin kayba uğrayacağını düşünen bazı piyasa oyuncuları, ihracat yasağından taraf olmadı. Piyasa verileri, Ukraynalı çelik üreticilerinin hurda tüketiminin, son altı yıllık süreçte, yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer aldığını gösteriyor. İstikrarlı rakamlara rağmen, üreticiler, dış ticaret yönetmeliğinin sıkılaştırılması için baskı kurmaya devam ediyor. Bununla birlikte, piyasa oyuncuları, hurda ihracat vergisinin yıllar içerisinde 6 kat arttığının, söz konusu verginin, yerel hurda tüketiminde artışa yol açmadığının ve Ukrayna’da hurda toplama tonajlarının düşmesine neden olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle, hurda ihracatı vergisi, dış piyasalara verilen tonajların iç piyasalara yönlendirilmesini sağlayamadı ve ihracata getirilmesi önerilen yasak, pek çok kesim tarafından yerel hurda tüketimindeki tekelin kalıcı hale gelmesine yönelik bir hamle olarak yorumlandı. Ayrıca, ihracat yasağının, vergi gelirlerinin azalmasına yol açacağı endişesi de bulunuyor.