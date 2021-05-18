Ukrayna hurda ihracatına uygulanan verginin süresini 5 yıl uzattı

Salı, 18 Mayıs 2021 17:35:24 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, yasayı onayarak, hurda ihracatına uygulanan verginin süresini beş yıl daha uzattı.

Buna göre, 15 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kanun, 15 Eylül 2026 tarihine dek geçerli olacak.

Resmi basın açıklamasında, “Bu belge, metal atık ve hurdaya uygulanan 58€/mt seviyesindeki ihracat vergisini 15 Eylül 2026 tarihine dek 5 yıl uzatmaktadır. Bu koşullar, Ukrayna’da hurda arz sıkıntısını engellemek amacıyla koyulmuştur. Bu karar, yurt içi metalürji sanayisinin sıkıntı yaşamadan faaliyet göstermesine, istihdamın korunmasına ve her kademedeki vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak,” sözlerine yer verildi. Ayrıca, vergi süresinin uzatılmasıyla, Ukrayna’nın Avrupa Yeşil Mutabakatına katılma planları doğrultusunda sera gazı emisyonunun azaltılması bekleniyor. Açıklamanın devamında, “Temel hammaddelerden çelik üretmekle kıyaslandığında, hurdanın geri dönüştürülerek çelik üretilmesi enerji maliyetlerinin yalnızca 1/3’ine denk geliyor,” dendi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ukrayna parlamentosu 27 Nisan tarihinde, verginin uzatılmasını olumlu karşılamış ve desteklemişti.