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Rusya hurda ihracatına uyguladığı vergiyi 90€/mt’a yükseltebilir

Salı, 18 Mayıs 2021 17:19:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus yetkililer, hurda ihracatında önceden uygulanan vergi oranı yurt içinde yeterli arzı sağlamaya ve ihracat fazlasını engellemeye yetmediği için kısıtlayıcı önlemleri sıkılaştırmayı düşündüklerini belirtti.

Bu yıl 31 Ocak tarihinden itibaren, Rusya’dan yapılan hurda ihracatına 180 gün geçerli olmak üzere asgari 45€/mt olmak üzere %5 vergi getirildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mevcut önlemin Şubat-Mart aylarında ihracatı azaltmaya yararı olduğunu ancak Nisan ayında, özellikle Türkiye ve küresel piyasalardaki aşırı fiyat artışları sebebiyle çok bir faydası olmadığını belirtti. . Yayınlanan verilere göre, Rusya’nın hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 24.800 mt’a kıyasla 75.400 mt seviyesine çıktı.

Yetkililer, asgari oranın 180 günlüğüne 90€/mt’a çıkarılmasına yönelik bir teklifte bulundu. Ayrıca, Bakanlık, bu yılın ilk çeyreğinde yerel hurda tüketiminin %13,5 ve vergi tahsilatının da %11 arttığı göz önüne alındığında, bu uygulamanın vergi tahsilat oranlarını olumsuz etkilemeyeceğini tahmin ediyor.

Piyasa kaynakları, önlemin hükümet tarafından kabul edilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Rus hurda piyasası oyuncularından biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Hükümetin, önümüzdeki iki hafta içinde bu önlemi kabul etmesini bekliyoruz çünkü şu an 45€/mt olan verginin süresi 31 Temmuz tarihinde dolacak. Bu yüzden resmi açıklamanın bundan 30 gün önce yapılması gerekiyor,” dedi.


Etiketler: Rusya  hammaddeler  çelik üretimi  hurda  BDT  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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