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Rusya hurda ihracat kısıtlamasının süresini altı ay daha uzattı

Salı, 02 Ağustos 2022 16:58:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus hükümet yetkilileri, hurda ihracatına önceden getirilen verginin süresini uzatma kararı aldı. Geçtiğimiz ayın sonunda süresi dolan kararın ardından yayımlanan bir tebliğ ile verginin bu yılın sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Hurda ihracat kotasını altı aylığına geçerli olmak üzere 1,35 milyon mt olarak belirleyen yeni karar doğrultusunda, kota aşılmadan yapılan ihracat en az 100€/mt olmak kaydıyla %5, kotanın aşılması halinde ise en az 290€/mt olmak kaydıyla %5 vergiye tabi olacak.

Bu karar, yerel çelik üreticilerinin ihtiyaçlarını güvenceye almak ve Putin rejimini desteklemeyen ihracat rotalarına fazla hurda satışı yapılmasını kısıtlamak amacıyla alındı. Buna ek olarak yetkililer, bu kısıtlamanın Rusya’daki hurda fiyatlarını düşürerek üreticilerin üretim maliyetlerini azaltacağını ve bu sayede çelik fiyatlarının düşeceğini düşünüyor. Sonuç olarak, nihai mamul fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor. Bu durum altyapı projelerini destekleyecek.

Ülkede ortalama kapasite kullanım oranı yerel tüketimdeki düşüşe bağlı olarak son birkaç ayda en az %20-30 geriledi. Buna ek olarak, başta güney olmak üzere bazı bölgelerde hurda tedarikçileri, kısmen birkaç üreticiden ödeme alma konusunda zorluk yaşadığı için hurda toplama seviyelerini düşürme kararı aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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