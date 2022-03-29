Rusya 1 Mayıs itibarıyla hurda ihracat vergisini 290€/mt’a çıkarıyor

Salı, 29 Mart 2022 17:36:26 (GMT+3) | İstanbul

Rus hükümeti, Avrasya Ekonomik Birliği (Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan) dışına hammadde ihracatını sınırlamak için hurda ihracat vergisini en az üç katına çıkarmaya karar verdi.

Rusya hükümeti bünyesinde yer alan komite hurda ihracat vergisini mevcut 100€/mt’dan minimum 290€/mt’a çıkarmaya karar verdi. Vergi oranı ise hala %5 seviyesinde yer alıyor. Bu vergi yıllık 810.000-830.000 mt hurda ihracat kotası dahilinde yapılan ihracata uygulanmayacak. İstatistiklere göre, 2021 yılında Rusya 3,22 milyon mt hurda ihracatı yaptı, kota hacmi bu miktarın %25’ine denk geliyor. Kota ise Rusya’nın bölgeleri arasında belirli katsayılara göre dağıtılıyor.

Yeni önlem 1 Mayıs tarihinde üç aylık bir süreyi kapsayacak şekilde devreye girecek. Piyasa kaynaklarına göre hükümetin vergiyi artırma kararı hurda ihracatını kısıtlamaya ve iç piyasada tedariki garanti altına almaya yönelik. Dolayısıyla bu hamleyle iç piyasa fiyatları düzenlenmek isteniyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa kaynağı, “Bugün Türkiye’deki CFR fiyatlardan navlun, 100€/mt ihracat vergisi ve bazı liman ücretleri çıkarıldığında, mevcut kurla birlikte ihracatçının maksimum ödeyebileceği fiyat 36.000 RUB/mt. Rusya’nın orta bölgelerindeki yerel üreticilerin hurda alış fiyatları 25.000-25.500 RUB/mt,” dedi. Fakat piyasa kaynakları mevcut koşullar altında Rusya’nın hurda ihracatında ülkeye küresel çapta uygulanan yaptırımlardan dolayı tedarikçilerin gemi bulma ve ödeme konusunda ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.