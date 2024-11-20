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Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği dışına uyguladığı hurda ihracat kotasının süresini uzatabilir

Çarşamba, 20 Kasım 2024 11:47:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’nın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere yapılan hurda ve atık ihracatına uygulanan kotaya tabi vergilerin süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması yönünde teklif verdi. Söz konusu kotaların süresi, bu yılın Temmuz ayında yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Hurda ihracat kota tonajının 500.000 mt ve kota dahilindeki tonajlar için gümrük vergisinin en az 15€/mt olması kaydıyla %5 seviyesinde yer alması önerildi. Ayrıca kotanın aşılması halinde en az 290€/mt olmak kaydıyla %5 oranında vergi uygulanacağı öğrenildi.

Kotaya tabi vergiler, yerel fiyatların artmasını önlemek ve yerel çelik üreticilerini korumak amacıyla 2022 yılının Haziran ayından bu yana uygulanıyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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