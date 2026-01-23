Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini uzattı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı çelik boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergilerinin süresini, antidamping soruşturması süresince uzatma kararı aldığını duyurdu.

Soruşturma, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Globus-Stal LLC, Marchegalia Ru LLC, Rusinox LLC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine 2025 yılının Kasım ayında başlatılmıştı. Komisyonun aldığı karar doğrultusunda normalde 13 Mart 2026 tarihinde sona erecek olan mevcut vergiler 12 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı. Avrasya Ekonomik Birliği’nin ticareti savunma kuralları uyarınca antidamping vergileri, 12 ay içerisinde tamamlanması gereken soruşturma süresince yürürlükte kalabiliyor.

Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %14,62-17,28’i arasında değişiyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 ve 7306 61 100 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.