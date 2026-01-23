 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrasya...

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini uzattı

Cuma, 23 Ocak 2026 14:09:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı çelik boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergilerinin süresini, antidamping soruşturması süresince uzatma kararı aldığını duyurdu.

Soruşturma, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Globus-Stal LLC, Marchegalia Ru LLC, Rusinox LLC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine 2025 yılının Kasım ayında başlatılmıştı. Komisyonun aldığı karar doğrultusunda normalde 13 Mart 2026 tarihinde sona erecek olan mevcut vergiler 12 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı. Avrasya Ekonomik Birliği’nin ticareti savunma kuralları uyarınca antidamping vergileri, 12 ay içerisinde tamamlanması gereken soruşturma süresince yürürlükte kalabiliyor.

Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %14,62-17,28’i arasında değişiyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 ve 7306 61 100 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Profil Kutu Profil Borular Uzun Ürünler ABD BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin yeni çelik ithalat kotası dönemi hızlı başladı

07 Oca | Çelik Haberler

AB ithal çelik kotalarında Trump'ın vergilerinin etkileri hissediliyor

02 Tem | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

14 Nis | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

16 Ara | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotaları tükendi

02 Eki | Çelik Haberler

Türkiye filmaşin, kutu profil ve ray çeliğinde AB kotasını şimdiden doldurdu

03 Tem | Çelik Haberler

AB'nin Türkiye’ye ayırdığı filmaşin ve kutu profil ithalat kotaları tükendi

17 May | Çelik Haberler

Türkiye için bazı ürünlerde AB ithalat kotaları doldu

17 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

NPU Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Oval Profil
Kalınlık:  1,2 mm
Kenar Uzunluğu1:  15 mm
Kenar Uzunluğu2:  30 mm
ABC SAC METAL A.Ş
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis