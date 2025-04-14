AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre 11 Nisan tarihi itibarıyla AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota dönemi için Türkiye, Vietnam, Hindistan ve Güney Kore’ye ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Türkiye inşaat demiri, filmaşin, kutu profil ve bazı yassı mamullere yönelik kotalarının tamamını kullandı.

Buna göre Türkiye’ye ayrılan 98.054 mt filmaşin, 94.398 mt inşaat demiri, 83.949 mt kutu profil, 14.931 mt geniş kaynaklı boru (25B) ve 15.716 mt organik kaplamalı sac kotaları tükendi. Buna ek olarak “diğer ülkeler” kategorisi altında Türkiye’ye ayrılan 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotası da doldu. Öte yandan ülke, yine “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 43.468 mt soğuk rulo sac ve 118.012 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının sırasıyla %64,7 ve %54,44’ünü kullanırken, 49.432 mt’luk gaz borusu kotasının %99,66’sı bitti.

Bununla birlikte Vietnam 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B), Güney Kore ise 16.105 mt teneke levha kotalarını tüketti. Hindistan 78.591 mt organik kaplamalı sac ve 31.733 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarının tamamını kullandı.