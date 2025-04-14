 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB’nin...

AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

Pazartesi, 14 Nisan 2025 14:27:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre 11 Nisan tarihi itibarıyla AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota dönemi için Türkiye, Vietnam, Hindistan ve Güney Kore’ye ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Türkiye inşaat demiri, filmaşin, kutu profil ve bazı yassı mamullere yönelik kotalarının tamamını kullandı.

Buna göre Türkiye’ye ayrılan 98.054 mt filmaşin, 94.398 mt inşaat demiri, 83.949 mt kutu profil, 14.931 mt geniş kaynaklı boru (25B) ve 15.716 mt organik kaplamalı sac kotaları tükendi. Buna ek olarak “diğer ülkeler” kategorisi altında Türkiye’ye ayrılan 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotası da doldu. Öte yandan ülke, yine “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 43.468 mt soğuk rulo sac ve 118.012 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının sırasıyla %64,7 ve %54,44’ünü kullanırken, 49.432 mt’luk gaz borusu kotasının %99,66’sı bitti.

Bununla birlikte Vietnam 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B), Güney Kore ise 16.105 mt teneke levha kotalarını tüketti. Hindistan 78.591 mt organik kaplamalı sac ve 31.733 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarının tamamını kullandı. 


Etiketler: Kutu Profil Teneke Filmaşin Soğuk Rulo Sac Profil İnşaat Demiri Boru Kaplamalı Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB, ABD'ye yönelik misilleme vergilerini 90 gün askıya aldı

11 Nis | Çelik Haberler

AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

07 Nis | Çelik Haberler

AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

02 Nis | Çelik Haberler

Ursula von der Leyen: AB, ABD’nin yeni vergileri karşısında güçlü önlemler almaya hazır

02 Nis | Çelik Haberler

AB, ABD ürünlerine yönelik misilleme vergilerinin ilk aşamasını 13 Nisan’a erteledi

21 Mar | Çelik Haberler

AB'nin ithal çelikte yerel hammadde kullanımı şartı soğuk ve kaplamalı sac tedarikçilerini etkileyecek

19 Mar | Çelik Haberler

AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

14 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’dan ABD’nin çelik vergilerine hemen yanıt geldi

12 Mar | Çelik Haberler

AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

11 Mar | Çelik Haberler

AB Ukrayna’dan ithal ürünlere yönelik muafiyetlerin uzatılmasını önerdi

11 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis