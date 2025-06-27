İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre 26 Haziran tarihi itibarıyla AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota dönemi için Güney Kore, Türkiye, Çin ve bazı diğer ülkelere ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %80’i geçti.

Tükenen kotalara bakıldığında Güney Kore 161.143 mt sıcak rulo sac (1A) ve 71.028 mt organik kaplamalı sac kotalarını tüketti. Çin 140.266 mt ticari çubuk ve hafif profil kotasını bitirdi. “Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalarda ise Türkiye’nin 43.468 mt soğuk rulo sac, Japonya’nın 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B), Güney Kore’nin 110.038 mt quarto levha ve Mısır’ın 27.568 mt inşaat demiri kotası tükendi.

Türkiye’ye ayrılan kotaların durumuna gelindiğinde ülke, 627.026 mt sıcak rulo sac (1A), 21.177 mt paslanmaz soğuk sac ve şerit, 49.432 mt doğal gaz borusu ve 43.093 mt diğer kaynaklı boru kotalarının sırasıyla %93,97, %95,6, %99,95 ve %93,6’sını kullandı. Ayrıca Türkiye’ye “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 118.012 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %99,95’i bitti.

Diğer ürünler için kota kullanımı aşağıdaki tabloda görülebilir.