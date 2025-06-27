 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İkinci...

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

Cuma, 27 Haziran 2025 14:16:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre 26 Haziran tarihi itibarıyla AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota dönemi için Güney Kore, Türkiye, Çin ve bazı diğer ülkelere ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %80’i geçti.

Tükenen kotalara bakıldığında Güney Kore 161.143 mt sıcak rulo sac (1A) ve 71.028 mt organik kaplamalı sac kotalarını tüketti. Çin 140.266 mt ticari çubuk ve hafif profil kotasını bitirdi. “Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalarda ise Türkiye’nin 43.468 mt soğuk rulo sac, Japonya’nın 20.955 mt metalik kaplamalı sac (4B), Güney Kore’nin 110.038 mt quarto levha ve Mısır’ın 27.568 mt inşaat demiri kotası tükendi.

Türkiye’ye ayrılan kotaların durumuna gelindiğinde ülke, 627.026 mt sıcak rulo sac (1A), 21.177 mt paslanmaz soğuk sac ve şerit, 49.432 mt doğal gaz borusu ve 43.093 mt diğer kaynaklı boru kotalarının sırasıyla %93,97, %95,6, %99,95 ve %93,6’sını kullandı. Ayrıca Türkiye’ye “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 118.012 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %99,95’i bitti.

Diğer ürünler için kota kullanımı aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Ülke Kota tonajı (mt) Doluluk (%)
Sıcak rulo sac (1A) Avustralya (diğer ülkeler kategorisinde) 111.380 99,34
Soğuk rulo sac Güney Kore 94.591 98,48

 

 

 

Silisli sac (3B)

 Çin 39.732 84,72
Vietnam (diğer ülkeler kategorisinde) 43.468 92,67
Tayvan (diğer ülkeler kategorisinde) 43.468 82,47
Japonya (diğer ülkeler kategorisinde) 43.468 99,87

 

Metalik kaplamalı sac (4A)

 Güney Kore 48.916 94,19
İngiltere 49.849 98,65
Tayvan (diğer ülkeler kategorisinde) 118.012 99,17
Organik kaplamalı sac Tayvan 22.904 99,79
Quarto levha Endonezya (diğer ülkeler kategorisinde) 110.038 93,28
İnşaat demiri Cezayir (diğer ülkeler kategorisinde) 27.568 99,92

 

 

Filmaşin

 Malezya (diğer ülkeler kategorisinde) 15.074 99,44
Cezayir (diğer ülkeler kategorisinde) 15.074 99,74
Mısır (diğer ülkeler kategorisinde) 15.074 99,71
Kutu profil Makedonya 28.852 99,77
Diğer dikişsiz borular İngiltere 39.728 95,6

Etiketler: İnşaat Demiri Kutu Profil Levha Soğuk Rulo Sac Kaplamalı Profil Filmaşin Boru Sıcak Rulo Sac Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB köşebent ve profile yönelik koruma önlemlerinde değişiklik yapmayı planlıyor

16 Haz | Çelik Haberler

AB Ukrayna’dan ithal çeliğe uygulanan muafiyetlerin 2028’e kadar uzatılmasını onayladı

10 Haz | Çelik Haberler

EUROFER: ABD’nin vergileri karşısında AB’nin yeni ticaret önlemlerine ihtiyacı var

04 Haz | Çelik Haberler

AB Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturmasını iptal etti

03 Haz | Çelik Haberler

AB Çin’den ithal teneke levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

30 May | Çelik Haberler

AB Ukrayna’dan ithal demir-çeliğe uygulanan vergi muafiyetinin üç yıl daha uzatılmasını kabul etti

14 May | Çelik Haberler

AB misilleme vergilerin kapsamını gündemine aldı, ABD’ye hurda ihracatını kısıtlayabilir

12 May | Çelik Haberler

IMF: Ticari gerilimlerin artmasına rağmen küresel resesyon beklenmiyor

22 Nis | Çelik Haberler

AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

14 Nis | Çelik Haberler

AB, ABD'ye yönelik misilleme vergilerini 90 gün askıya aldı

11 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis