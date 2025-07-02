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AB ithal çelik kotalarında Trump'ın vergilerinin etkileri hissediliyor

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 14:45:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Temmuz ve 30 Eylül arasındaki yeni kota döneminin ilk gününde Tayvan, Hindistan, Vietnam ve Çin gibi bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac, organik kaplamalı sac ve metalik kaplamalı sac gibi bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı aşıldı. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %60’ı geçti. Bazı çelik ürünlerine yönelik kota kullanım oranları 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki bir önceki kota döneminin başına kıyasla artarken, bazı kotaların kullanımında ise düşüş görüldü.

Aşılan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Ülke Tonaj (mt) Gümrükte (mt) Doluluk (%)

Sıcak rulo sac (1A)

Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

112.716

128.722

114,2

Soğuk rulo sac

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

43.989

47.928

108,95

Metalik kaplamalı sac (4A)

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

119.428

152.277

127,51

 

Metalik kaplamalı sac (4B)

Çin

129.758

152.655

117,65

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

21.207

30.702

144,77

Organik kaplamalı sac

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

10.843

59.738

550,94

Teneke

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

7.510

15.409

205,18

Paslanmaz sıcak quarto levha

Çin

4.974

5.214

104,83

Paslanmaz çubuk ve profil

Çin

1.302

1.747

134,18

Filmaşin

Cezayir (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

15.255

31.410

205,9

Köşebent ve profil

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

10.243

10.503

102,54

Buna ek olarak SteelOrbis, mevcut kota dönemindeki kota doluluk oranları önceki çeyreğe kıyasla hem yukarı hem de aşağı yönlü trendler gözlemledi. Güney Kore 163.077 mt sıcak rulo sac (1A) kotasının %70,55’ini kullanırken, bir önceki dönemin başında ülkenin söz konusu ürün kotası kullanımı %44,73 olmuştu. Hindistan 54.279 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 79.534 mt organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %64,44 ve %61,64’ünü tüketirken, geçtiğimiz kota döneminin başında ülke söz konusu kotaların sırasıyla %122,72 ve %83,53’ünü kullanmıştı. Öte yandan Hindistan, 32.114 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %93,91’ini tüketti. SteelOrbis, kota kullanımlarındaki değişikliklerin ABD'nin yakın zamanda uygulamaya koyduğu vergiler nedeniyle ticaretin yönünün değişmesi, AB iç piyasasında yassı mamul fiyatlarının düşmesi ve bunun sonucunda ithal ürünlere yönelik talebin zayıflaması gibi piyasada görülen bazı gelişmeleri yansıttığını düşünüyor. 

Ayrıca Cezayir 27.898 mt inşaat demiri kotasının %75,44’ünü, Malezya ise “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 15.255 mt filmaşin kotasının %99,96’sını tüketti. Çin’e ayrılan 5.626 mt kutu profil kotasının %94,21’i biterken, geçtiğimiz kota döneminin başında bu oran %31,16 olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Kaplamalı Kutu Profil Profil Filmaşin Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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