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AB'nin Türkiye’ye ayırdığı filmaşin ve kutu profil ithalat kotaları tükendi

Cuma, 17 Mayıs 2024 12:28:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota döneminde Türkiye, Hindistan, diğer ülkeler ve Çin için ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı %89’u geçti.

Türkiye 116.750 mt’luk filmaşin, 97.140 mt’luk kutu profil ve 14.743 mt’luk geniş kaynaklı boru - 25B kotalarını tüketti.

Hindistan için ayrılan kotalara bakıldığında, ülke 77.600 mt’luk organik kaplamalı sac ve 31.333 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarını doldururken, 341.552 mt’luk sıcak rulo sac ve 5.930 mt’luk dikişsiz paslanmaz boru kotalarının sırasıyla %96,18 ve %89,83’ünü kullandı.

Öte yandan diğer ülkelere ayrılan 119.890 mt’luk filmaşin kotası biterken, 7.206 mt’luk geniş kaynaklı boru - 25B kotasının %90,06’sı tükendi. Buna ek olarak Çin 118.045 mt’lık teneke levha kotasının %92,81’ini doldurdu.


Etiketler: Boru Paslanmaz Profil Levha Teneke Kaplamalı Sıcak Rulo Sac Filmaşin Kutu Profil Uzun Ürünler Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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