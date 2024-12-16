 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB’nin...

AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 14:18:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota dönemi sona ererken Türkiye, “diğer ülkeler”, Tayvan ve Çin için ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların %60’ı kullanıldı.

Tükenen kotalara bakıldığında, diğer ülkelere ayrılan 477.237 mt metalik kaplamalı sac (4A), 37.515 mt teneke ürün ve 21.010 mt kutu profil kotaları tükendi. Buna ek olarak diğer ülkelere ayrılan 76.231 mt köşebent ve profil kotası, AB limanlarında bekleyen 740 mt ile tükenmek üzere.

Tayvan ve Türkiye sırasıyla 25.525 mt ve 15.889 mt olan organik kaplamalı sac kotalarını bitirdi. Hindistan ve Güney Kore sırasıyla 79.455 mt ve 79.620 mt olan organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %99,99 ve %94,18’ini kullanırken, İngiltere 47.807 mt’luk söz konusu ürün kotasının yalnızca %34,58’ini tüketti.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında ülke, 49.976 mt gaz borusu ve 15.095 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarının tamamını bitirdi. Ayrıca Türkiye 493.430 mt sıcak rulo sac, 22.910 mt paslanmaz soğuk rulo sac, 95.437 mt inşaat demiri, 46.339 mt diğer kaynaklı boru ve 59.425 mt alaşımsız tel kotalarının sırasıyla %66,01, %86,07, %68,96, %72,69 ve %66,87’sini kullandı.

Buna ek olarak Tayvan 46.853 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve 141.849 mt sıcak rulo sac kotalarını, Çin ise 38.808 mt diğer dikişsiz boru ve 10.099 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarını tüketti.

Diğer ürünler için kota kullanımı aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke

Ürün

Kota tonajı (mt)

Doluluk (%)

 

 

Güney Kore

Sıcak rulo sac

242.135

83,73

Soğuk rulo sac

96.595

92,16

Metalik kaplamalı sac (4A)

44.923

78,48

Metalik kaplamalı sac (4B)

195.588

65,14

 

 

 

Diğer ülkeler

Soğuk rulo sac

350.734

85,96

Metalik kaplamalı sac (4B)

131.145

72,58

Quarto levha

619.232

73,33

Diğer dikişsiz boru

57.170

59,99

Diğer kaynaklı boru

20.563

79,26

Çin

Teneke ürünler

115.546

99,85

Ticari profil ve hafif profil

175.539

75,05

Hindistan

Metalik kaplamalı sac (4A)

54.225

99,14

Sırbistan

Teneke ürünler

24.766

69,48

Moldova

Filmaşin

74.114

64,69

Makedonya

Kutu profil

32,849

64,04

Malezya

Cezayir

Mısır

 

Filmaşin

18.413

66,54

18.413

99,98

18.413

99,57

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Kaplamalı İnşaat Demiri Filmaşin Profil Ticari Profil Levha Kutu Profil Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB çelik ithalat kısıtlamalarını uzatabilir

06 Ara | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı organik kaplamalı sac ve filmaşin kotaları tükenmek üzere

30 Eki | Çelik Haberler

AB dört ülkeden sıcak rulo sac ithalatı için kayıt sürecini başlattı

25 Eki | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotaları tükendi

02 Eki | Çelik Haberler

AB vergi soruşturması yürütülen tüm ürünlerin ithalatını kayıt altına alacak

27 Eyl | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac ve inşaat demiri ithalat kotaları neredeyse doldu

19 Eyl | Çelik Haberler

AB Vietnam dahil dört ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

08 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa sıcak rulo sac piyasası sessizliğe gömüldü, çoğu “diğer ülkeler” kotası sınırı geçmiş durumda

04 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye filmaşin, kutu profil ve ray çeliğinde AB kotasını şimdiden doldurdu

03 Tem | Çelik Haberler

EUROFER koruma önlemlerinin uzatılmasına yönelik kararı destekliyor

25 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis