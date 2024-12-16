AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota dönemi sona ererken Türkiye, “diğer ülkeler”, Tayvan ve Çin için ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların %60’ı kullanıldı.

Tükenen kotalara bakıldığında, diğer ülkelere ayrılan 477.237 mt metalik kaplamalı sac (4A), 37.515 mt teneke ürün ve 21.010 mt kutu profil kotaları tükendi. Buna ek olarak diğer ülkelere ayrılan 76.231 mt köşebent ve profil kotası, AB limanlarında bekleyen 740 mt ile tükenmek üzere.

Tayvan ve Türkiye sırasıyla 25.525 mt ve 15.889 mt olan organik kaplamalı sac kotalarını bitirdi. Hindistan ve Güney Kore sırasıyla 79.455 mt ve 79.620 mt olan organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %99,99 ve %94,18’ini kullanırken, İngiltere 47.807 mt’luk söz konusu ürün kotasının yalnızca %34,58’ini tüketti.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında ülke, 49.976 mt gaz borusu ve 15.095 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarının tamamını bitirdi. Ayrıca Türkiye 493.430 mt sıcak rulo sac, 22.910 mt paslanmaz soğuk rulo sac, 95.437 mt inşaat demiri, 46.339 mt diğer kaynaklı boru ve 59.425 mt alaşımsız tel kotalarının sırasıyla %66,01, %86,07, %68,96, %72,69 ve %66,87’sini kullandı.

Buna ek olarak Tayvan 46.853 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve 141.849 mt sıcak rulo sac kotalarını, Çin ise 38.808 mt diğer dikişsiz boru ve 10.099 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarını tüketti.

Diğer ürünler için kota kullanımı aşağıdaki tabloda görülebilir.