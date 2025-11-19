 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrasya...

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 19 Kasım 2025 15:07:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı çelik boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle yeni bir antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Globus-Stal LLC, Marchegalia Ru LLC, Rusinox LLC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde maddi zararın tekrarına yol açıp açmayacağını inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %14,62-17,28’i arasında değişiyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 ve 7306 61 100 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları temkinli beklentilerden dolayı yatay

19 Kas | Boru

AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü - 47. hafta, 2025

18 Kas | Çelik Haberler

Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

17 Kas | Çelik Haberler

Çinli Hengyang Valin dikişsiz boru kapasitesini artırmak için Danieli ile anlaştı

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay veya hafifçe aşağı yönlü

13 Kas | Boru

Sumitomo Corporation Umman’da entegre enerji tedarik şirketi kuracak

13 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyrederken, iç piyasa durgunluğunu koruyor

12 Kas | Boru

Erciyas Çelik Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

12 Kas | Çelik Haberler

Interpipe ve ASOS Abu Dabi’de dikişsiz boru tesisi kuracak

11 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis