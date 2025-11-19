Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı çelik boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle yeni bir antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Globus-Stal LLC, Marchegalia Ru LLC, Rusinox LLC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde maddi zararın tekrarına yol açıp açmayacağını inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %14,62-17,28’i arasında değişiyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 7306 40 200 9, 7306 40 800 1, 7306 40 800 8 ve 7306 61 100 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.