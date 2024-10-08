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AFV Beltrame: Hedef, Kapsam 1&2 emisyonlarını 2030’a kadar %40 aşağı çekmek

Salı, 08 Ekim 2024 17:09:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

8 Ekim tarihinde Milano’da gerçekleşen SteelOrbis İtalya Forum 2024’te İtalyan merkezli AFV Beltrame Group’un Genel Müdürü Raffaele Ruella, şirket için sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerinin önemini vurgulayarak bu hedefleri stratejik kararlarına ve operasyonel faaliyetlerine tamamen entegre etmek için nasıl bir yol izlediklerini anlattı. 

Yeni regülasyonlara uygun olarak AFV Beltrame Group, tüm faaliyetlerinin (Kapsam 1, 2 ve 3) karbon ayak izinin ISO 14064-1 standardına göre belirlenmesini ve 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %40 oranında azaltmayı hedefleyen birçok projenin tamamlanmasını içeren bir plan oluşturdu. Şu anda Beltrame’nin ürettiği çelik mamullerin karbon ayak izi tonu başına 570 kg. Bu miktar küresel çelik sektörüne kıyasla %67 ve Avrupa’daki elektrik ark ocaklı tesislere kıyasla yaklaşık %19 daha düşük.

Ruella’ye göre grup, karbon emisyon değeri sektör ortalamalarının altında olsa da üretim verimliliğini artırmayı amaçlayan belirli projeler ve yatırımlarla bu değeri daha da aşağı çekmeye çalışacak. Bu kapsamda haddehanelerdeki tavlama fırınları yenilenecek ve operasyonel prosedürler optimize edilecek. Beltrame Group ayrıca hurda ve diğer hammaddelerin kalitesini artırmak için bazı döngüsel ekonomi metotları uygulayarak bu kapsamda üretim sürecinden çıkan atıkların yeniden kullanılması ve hammaddelerin geri dönüştürülmüş malzemelerle değiştirmesine yönelik önlemler aldı. Örneğin antrasit kömürün yerine SRA (ikincil indirgeyici madde) kullanımına gitti ve bu sayede emisyonlarda 2022 yılına kıyasla %15'lik bir azalma sağladı.

Öte yandan şirket enerji tüketimini daha da düşürmek amacıyla üretim verimliliği stratejisini güçlendirme yönünde adımlar attı. Ruella, hidroelektrik santraller, fotovoltaik santraller ve Yenilenebilirlik Konsorsiyumu yoluyla temiz enerjinin kademeli olarak fosil yakıtların yerini alacağını belirtti ve AB’nin finanse ettiği projelerle yakıt olarak yeşil hidrojen kullanmaya hazırlandıklarını ifade etti. Grup, bu projelerle 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 üretimlerinde karbon emisyonlarını 2015 yılına kıyasla %40 azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Konferanslar 

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