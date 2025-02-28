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EUROFER çelik sektörünün geleceğine ilişkin toplantının Çelik Eylem Planına katkıda bulunmasını bekliyor

Cuma, 28 Şubat 2025 10:46:36 (GMT+3)   |   İstanbul

27 Şubat tarihinde Paris’te düzenlenen Avrupa Çelik Sektörünün Geleceğine ilişkin Bakanlar Konferansında konuşan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, bu toplantının Çelik Eylem Planına katkıda bulunacak çözümleri özetlemek için ek bir fırsat sağlayacağını belirtti.

Avrupa’nın jeopolitik ve ekonomik egemenliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde bölge genelinde çelik tesislerinin kapandığını, istihdam kayıplarının yaşandığını ve karbondan arındırma projelerinin askıya alındığını belirten Eggert, bu toplantıdan elde edilen sonuçların göz önünde bulundurulmasını ve çelik sektörü temsilcileriyle yapılan görüşmeler ile Çelik Eylem Planına olumlu katkı sağlamasını beklediğini ifade etti.

Eggert, “Adil olmayan ticaret uygulamaları, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasındaki açıkları ve oldukça yüksek enerji fiyatlarıyla mücadeleye yönelik önlemleri ele alan bu girişimi tüm AB üye devletlerinin desteklemesini talep ediyoruz,” diye ekledi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Konferanslar Görüş 

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