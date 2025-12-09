Yeni Ufuklar Paneli: SKDM küresel hurda talebini etkileyecek

9 Aralık Salı günü İstanbul’da düzenlenen 20. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar” toplantısının ikinci oturumunda SteelOrbis Küresel Hurda Piyasası Analisti Ayça Özbay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, katılımcılar hurda piyasasının mevcut durumunu ve olası riskleri değerlendirdi.

Vergi artışı açıklamasının ardından ABD hurda piyasasındaki arz-talep durumunu değerlendiren EMR Group Ticari Genel Müdürü Tao Bai, vergilerdeki artışın ülkede kapasite kullanım oranlarını, hurda talebini ve alım gücünü artırdığını belirtti. Öte yandan vergiler sonucunda piyasada oluşan belirsizlik nedeniyle ABD imalat sanayisinin ve dolayısıyla hurda üretiminin yavaşladığını ifade eden Bai, yine de ABD hurda konusunda kendi kendine yetebildiğinden genel hurda arzı görünümünün büyük ölçüde değişmediğini vurguladı. ABD’li hurda tedarikçileri avantajlı fiyatlar nedeniyle iç piyasaya odaklanmış gibi görünse de uzun vadede arz sıkıntısı beklenmediğinden hurda ihracatında bir azalma beklenmiyor.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) hurda piyasasına etkisine ilişkin ASSOFERMET Başkanı, EuRic Başkan Yardımcısı ve ZETAMET’in Genel Müdürü Cinzia Vezzosi, özellikle yüksek kaliteler olmak üzere hurda fiyatlarında son dönemde 5-10€/mt artış görüldüğünü belirtti. Bu artışın SKDM’den ziyade yaklaşan Noel tatili öncesi yaılan stok alımlardan kaynaklandığını söyledi. SKDM’yi “bir tür kâbus” olarak nitelendiren Vezzosi, AB’li tüccarların SKDM maliyetinden kaçınmak için yıl sonundan önce alım yapmaya çalıştığını ifade etti. ABD’de olduğu gibi AB imalat sanayisinde de talebin çok düşük olduğunu, bunun da çelik üretimini ve dolayısıyla hurda talebini azalttığını bildirdi. Vezzosi, hurda talebinin 2026’nın ilk çeyreğinde toparlanabileceğini düşünüyor. AB’de hurda ihracat yasağı söylentilerine değinen Vezzosi, henüz böyle bir yasağın olmadığını ancak AB’nin yılda 100 milyon mt hurda topladığını, bunun sadece 80 milyon mt’unu tükettiğini ve dolayısıyla geri kalan kısmın fazla olduğunu vurguladı. Bu nedenle bir ihracat yasağının pek çok geri dönüşüm şirketinin kapanmasına yol açabileceğini ve AB’nin en büyük hurda ithalatçısı Türkiye ile ekonomik ilişkileri zora sokacağını ifade etti.

SKDM’nin hurda talebine etkisi konusunda yorum yapan Çolakoğlu Metalurji Satın Alma Direktörü Koray Günay, beklentilerin aksine SKDM’nin kısa vadede hurda talebi üzerindeki etkisinin dramatik olmayacağını düşünüyor. Öte yandan uzun vadede yüksek fırınların yerini elektrik ark ocaklarına bırakmasıyla hurda talebinin artacağını öngörüyor. AB’de hurda ihracatına yönelik olası kısıtlamalar konusunda Günay, AB için önemli bir bölgesel partner olan Türkiye’nin aynı zamanda OECD üyesi olduğunu, bu nedenle kısıtlama kapsamına ilk giren ülkeler arasında yer almayacağını belirtti. Türkiye’deki yerel hurda kapasitesine ilişkin olarak ise önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisinde iyileşme görülürse inşaat sektörünün toparlanacağını, böylece hurda bulunabilirliğinin artacağını söyledi.