İtalya yassı mamul piyasası zorlansa da toparlanma sinyalleri veriyor

Milano’da gerçekleşen Made in Steel 2025’te, İtalya ve Avrupa yassı mamul piyasalarının mevcut durumu ve geleceği ele alındı. Sektör liderlerinin görüşlerini paylaştığı panel, net, gerçekçi ve kısmen olumlu bir analiz sundu.

Bu yılın başında yaşanan zorlukları özetleyerek panelin açılışını yapan Gabrielli Group Başkanı ve CEO’su Andrea Gabrielli, “2024 yılını, yassı mamul satışlarında yaşanan %8’lik düşüşle kapattık. Böylelikle pandemi öncesinde kaydedilen seviyelerin de altına düşmüş olduk. Bu yılın ilk üç ayında hafif bir toparlanma yaşanmış olsa da %3-4’lük düşüş sürüyor,” dedi. Gabrielli, üçüncü ülkelerden ithalatı önemli ölçüde kısıtlayan AB’nin koruma önlemlerindeki değişiklik ve sıcak rulo saca yönelik getirilen geçici antidamping vergisi sebebiyle alımlarda yaşanan zorlukların arttığına da dikkat çekti.

Kaynaklı boru piyasasına ilişkin görüşlerini paylaşan Arvedi Tubi Acciaio CEO’su Pierluigi Pegorari, satışların istikrar kazandığını ancak piyasadaki bozulmalardan kaynaklı baskının giderek arttığını dile getirdi. Pegorari, “Stokçuluk gibi faktörler tüm dağıtım sistemini sekteye uğratıyor. Önceliğimiz büyümek değil, vasıflı çeliğe odaklanarak nihai mamul segmentinde konsolidasyonu sağlamak,” şeklinde konuştu.

Trasteel CEO’su Gianfranco Imperato ise slab ve levha piyasalarına ilişkin görüşlerini sunduğu konuşmasında 2024’ün zorlu geçtiğini kabul ederken, istikrar belirtileri olduğunu dile getirdi. Imperato, “Avrupa’da tüketimde yaşanan %6-7’lik düşüşün ardından arzın azalması ve fiyatların toparlanması sayesinde marjlarda hafif bir iyileşme görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

İleriye dönük görüşlerini paylaşan konuşmacılar, esnek ve stratejik davranarak belirsizlikle mücadele edilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Gabrielli, “Avrupa imalat sektörü rekabet gücünü kaybetti. Ev aletleri ve otomotiv gibi önemli sektörlere dikkat etmemiz gerekiyor,” dedi. Pegorari ise özellikle enerji ve altyapının desteklenmesi için yapısal müdahalelere acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Temkinli iyimser bir mesaj veren Imperato, “Siparişler gayet iyiymiş gibi gözükse de piyasa temkinli davranmaya devam ediyor. Yine de çelik sektörünün tarihi, her gerileme döneminin ardından mutlaka toparlanma yaşandığını gösteriyor,” diyerek sözlerini tamamladı.