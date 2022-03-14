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Avdiivka kok tesisi yoğun topçu ateşine tutuldu

Pazartesi, 14 Mart 2022 16:49:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group’a bağlı olan ve Avrupa’nın en büyük kok üretim tesislerinden biri olarak bilinen Avdiivka kok üretim tesisinin Rus güçleri tarafından yoğun topçu ateşine tutulduğu bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada, “Topçu atışları birinci ve ikinci kok fırınına, kömür katranı üretim birimlerine ve depoya isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadı,” sözlerine yer verildi. Saldırının ardından tesiste yer alan ve Avdiivka şehrini de besleyen termik enerji santralinde faaliyetlere ara verildi. Avdiivka kok tesisinde Ukrayna’daki savaşın kızışmasının ardından üretime kısmen ara verilerek yalnızca tesisin ısısının muhafaza edileceği belirtilmişti.

Metinvest, Avdiivka tesisinin 2014 yılından bu yana sayısız saldırıya maruz kaldığını, söz konusu tesise 320’den fazla bomba isabet ettiğini ve 12 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Avdiivka halen faaliyetlerine devam eden DMKD gibi grup şirketlerine hammadde tedariki sağlıyordu.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  Ukrayna  |  benzer haberler »

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