Assofermet: İtalya hurda piyasası yeni yıla temkinli iyimserlikle başladı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 16:04:01 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yapılan açıklamada yerel hurda piyasasında sabit ve iyimser geçen Aralık ayının ardından yeni yılın büyük umutlarla başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Noel dönemindeki kapatmalar, bugün hala teslimatlarda devam eden bir azalmaya yol açtı. Piyasada fiyatların güncellenmesi bekleniyor ve bugünlerde hafifçe artışlar görmeye başladık,” ifadelerine yer verildi.

Yükselen enerji maliyetlerinin yarattığı sorunların yerini, özellikle artan yakıt maliyetlerine bağlı olanlar olmak üzere sevkiyata yönelik sorunlar aldı ve bu da önümüzdeki aylarda tedarik zincirini etkileyebilir.

Küresel hurda piyasasında Aralık ayında satışlar nispeten düşük olsa da fiyatlar artış gösterdi. Assofermet, “Türkiye hurda ithalat piyasası 2022’nin son haftası ve yeni yılın ilk haftasında, söz konusu artış trendine hızlı bir yükselişle öncülük etti ve fiyatlar (yarısı Ocak’ın ilk haftasında olmak üzere) yaklaşık 40$/mt artış kaydetti,” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da ise daha küçük değişiklikler görüldü ve satış hacmi yine sınırlı kaldı.

Paslanmaz çelik piyasasında ise fiyatlar Aralık sonunda artış gösterdi ve Ocak ayına yönelik olumlu beklentilere bağlı olarak yükselmeye devam etti. Birlik yaptığı açıklamada, “Gerçekleşmeyen beklentiler paslanmaz çelik fiyatlarının yıl sonundaki seviyelerde kalmasına veya bazı durumlarda hafifçe gerilemesine yol açtı,” ifadelerine yer verdi.

Küresel piyasada fiyatlar Avrupa’daki fiyatlara paralel seyretmiyor ve bu da Avrupa'dan yapılan ihracatın azalmasına neden oldu.