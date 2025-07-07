Assofermet: İtalya'da hurda fiyatları Haziran ayında dalgalandı, talep zayıf

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in aylık piyasa raporuna göre 2025 Haziran’ında piyasa genel olarak durgun bir seyir izledi ve tüm referans hammadde piyasalarında fiyatlar sabit veya hafif düşüş eğilimi gösterdi.

İtalya hurda piyasası

İtalya'da hurda fiyatları Haziran’ın ilk yarısında Mayıs’ın sonuna kıyasla yaklaşık 10€/mt yükselse de ay sonunda yeniden gevşedi. Ekonomi zayıf olduğu için üretimin düşmesi nedeniyle hem arz hem de talep düşük seviyelerde seyretti. Satıcıların fiyatları arttığı için yüksek kaliteli malzeme arzı da zayıf kaldı. Bununla birlikte doların değer kaybetmesiyle hurda ve kütük için rekabetçi fiyatlardan yapılan deniz yolu sevkiyatları devam etti. İtalya piyasası küresel piyasanın görünümüyle aynı doğrultuda hareket ederken, Temmuz ayında belirsizliklerin ön planda olması ve fiyatların 5-10€/mt düşmesi bekleniyor.

Dış piyasalarda ve Türkiye’de hurda

Asya ve Türkiye’de hurda piyasaları Haziran ayının genelinde yatay seyrederken, ayın ilk yarısında fiyat düşüşü, ikinci yarısında ise toparlanma görüldü. Assofermet’e göre Türkiye’ye ABD ve Baltık ülkelerinden verilen hurda teklifleri 340-345$/mt CFR bandında kaydedildi. Zayıf toparlanmaya rağmen küresel hurda piyasası cansız seyretti. Öte yandan Asya çıkışlı kütüğe gösterilen ilgi hurda bağlantılarını sınırlı tuttu. Bununla birlikte inşaat demiri talebinin zayıf olması ve avronun dolar karşısında değer kazanması da hurda piyasasını olumsuz etkiledi. Assofermet Temmuz ayında dış piyasalar ve Türkiye piyasasında belirsizliğin devam etmesini bekliyor.

Paslanmaz hurda

Birliğe göre Haziran ayında paslanmaz çelik fiyatları piyasanın ne kadar karışık olduğunu yansıttı. Tatil döneminin yaklaşmasına rağmen paslanmaz hurda talebi zayıf kaldı. İtalyan çelik üreticileri alım yapmadı. Hindistan piyasasında daralma gözlendi. Doların düzenli olarak değer kaybetmesi de Avrupa için paslanmaz çelik ihracatının daha az rekabetçi hale gelmesine neden oldu. Bu genel belirsizlikten dolayı tüccarları stoklarını düşük fiyatlardan satmak yerine elinde tutmayı tercih etti ve bu nedenle satış sayısı ve tonajlar düşüş kaydetti. Bununla birlikte süper alaşım ve yüksek hızlı çelik sektörlerinde de fiyatların düştüğü gözlendi.

Pik demir

Pik talebi Haziran ayında zayıf seyretti. İtalya ve Avrupa piyasalarında fiyatlar hafif düşüş gösterdi. Limanlarda Rus pik demir arzı bol ve yılın ikinci yarısında üreticilerin ve dökümhanelerin birkaç aylık ihtiyacını karşılayabilir. Doların avro karşısında zayıflaması pik demir ile hurda arasındaki fiyat farkını azalttı ancak üreticilerin pik demir alımlarını artırmaya yetmedi. Küresel piyasada pazarlıklar azaldı, Türkiye ve Asya piyasalarında fiyatlar düştü. Her iki piyasadan pik demir talebi sınırlı kaldı.

Hematit demir

Haziran ayında Avrupa'da dökümhanelerin cansızlaşma eğilimi devam etti, talepler sınırlı kaldı ve orta vadeli alım planları yapılmadı. Tüm piyasa oyuncuları, uluslararası ticareti durma noktasına getiren Avrupa ve ABD arasındaki vergi müzakerelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Son olarak, demir yolu hatlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle intermodal taşımacılıktaki yavaşlama teslimat sürelerini uzatabilir.

Sünek demir

Avrupalı dökümhaneler kapasite kullanım oranlarını düşürdüğü için bölgede sünek demir talebi zayıf seyretti. Fiyatlar çoğunlukla doların zayıflamasına bağlı olarak hafifçe gevşedi. Ancak ABD piyasasında fiyatlar AB ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğu için satıcılar bağlantılarında ABD’yi tercih etti.

Ferroalyaj

Avrupa piyasasında Haziran ayı düşük ve yüksek karbon içerikli ferrokrom fiyatları değişiklik göstermezken, Avrupa çıkışlı ferromangan ve ferrosilikomangan fiyatları gevşedi. Ferrosilikon fiyatları ise yatay seyretti. Ferromolibden fiyatlarında aşağı yönlü hareket gözlendi.