Assofermet Acciai: SKDM ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle Temmuz ayı Avrupa çelik sektörü için zorlu başladı

Avrupa çelik piyasası, Haziran ayında görülen durgunluğun ardından Temmuz 2025’e de zayıf bir başlangıç yaptı. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in çelik birimi Assofermet Acciai’nin son aylık raporuna göre, Çin ekonomisindeki yavaşlama, küresel jeopolitik krizler ve ABD’nin korumacı ticaret politikaları, talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yassı ürünlerde talep zayıf, fiyat indirimleri sürüyor

Yassı çelik segmentinde Avrupa’daki servis merkezleri, Uzak Doğu’dan gelen yoğun rekabet nedeniyle zorlanıyor. Avrupalı çelik üreticileri rekabet gücünü korumak için fiyat indirimlerine giderek alıcıları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Ancak bazı piyasa oyuncuları, fiyatlardaki mevcut dip seviyelerden teknik bir toparlanma ihtimalini göz ardı etmiyor. Bu toparlanma beklentisinin arkasındaki iki önemli unsur:

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) yürürlüğe girmesi

Üreticilerin artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle ekonomik sürdürülebilirlik sorunu

Ancak zayıf talep, sürekli artan üretim ve lojistik maliyetleriyle karşı karşıya olan distribütörler ve birinci kademe çelik işleyicileri arasında karamsarlık daha belirginleşti. Paslanmaz yassı mamul segmenti de Haziran ayını beklentilerin çok altında tonajlarla ve fiyatlarda yeni bir düşüşle kapatarak zorlanmaya devam etti. Zayıf talep hurda pazarına da sıçrayarak üreticilerin üretimlerini azaltmasıyla fiyatların düşmesine sebep oldu. Spot piyasada Haziran, belirsizliğin hakim olduğu bir ay oldu: tonajlar Mayıs ayına göre daha da azaldı, ancak geçen yılın aynı dönemine paralel seyretti. Farklı ürün kategorilerinde zıt trendler gözlendi: boru ve levha toparlanma sinyalleri verirken, paslanmaz çelik zayıf seyrini sürdürüyor. Uzun ürün segmentinde, profildeki toparlanma ticari profildeki düşüşü telafi etti ve genel performans dengeli oldu.

Küresel faktörler ve ithalat trendleri

Piyasa, aşağıdaki küresel gelişmeler nedeniyle temkinli bir bekleyiş içerisinde:

Kritik bölgelerde süren uluslararası çatışmalar

Avrupa ile ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin Temmuz başında gevşeme ihtimali

Bu gelişmelerin, 2025 yılının ikinci yarısında piyasa için dönüm noktası oluşturabileceği belirtiliyor.

Teneke levha segmentinde yaz dönemi öncesinde ithalat alımlarında artış gözlenirken, SKDM sonrası olası aksamalar konusundaki endişeler bu artışı tetikledi. Bu durum, Avrupa çıkışlı malzeme bulunurluğunda artışa ve yurt içi fiyatlarda düşüşe yol açtı.

Assofermet ayrıca Hindistan ve Türkiye için belirlenen yeni dönem kotalarında ciddi aşım yaşandığını, limanlarda on binlerce ton çeliğin aylardır bekleyeceğini belirtti.