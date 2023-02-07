Assofermet: İtalya hurda piyasasında sevkiyat maliyetlerine yönelik endişeler sürüyor

Salı, 07 Şubat 2023 12:28:30 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında İtalya hurda piyasasında çeşitli trendler görüldüğü ancak genel olarak yatay seyir gözlendiği belirtildi.

Ülkede Ocak ayının ilk yarısında tekliflerde görülen artışın ardından çelik üreticilerinden normal seviyede talep geldi ancak bazı tesisler faaliyetlerine geç başladı ve tam kapasiteyle çalışmadı.

Açıklamada, “Hurda fiyatları Ocak’ın ilk yarısında 15-20€/mt arttı, daha sonra ise ay sonuna kadar sabit kaldı. Önceden bildirildiği üzere, kara ve demir yolu sevkiyat maliyetlerine yönelik endişeler devam ediyor,” ifadelerine yer verildi.

Şubat ayına yönelik beklentiler genel olarak olumlu görünüyor olsa da çelik üreticilerinin üretim hacmine yönelik bazı belirsizlikler mevcut. Birlik, “Üreticilerin aldığı nihai mamul siparişlerinin yüksek olmasını ve son kullanıcıların güçlü bir talep göstermesini umuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında küresel piyasada farklı aşamalar görüldü. Hurda fiyatları ayın ilk yarısında 2022’nin sonuna kıyasla arttı, daha sonra ise geriledi ve nihayetinde hafifçe artış kaydedilmiş oldu.

Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, bu trend Türkiye pazarında net bir şekilde görüldü. HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarında görülen düşüş, fiyatlar ayın ilk yarısında kaydedilen seviyelere dönmeden önce 400$/mt CFR seviyesinde durdu.

Açıklamada, “Avrupa piyasaları sabit kaldı ve çelik üreticilerinin hammadde talebi, küresel pazardaki fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak biraz kesintiye uğradı,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, demir yolu sevkiyat maliyetleri artışını sürdürdü.

Assofermet’e göre, paslanmaz hurda fiyatları Ocak’ın ilk yarısında 2022 sonundaki seviyelerde yer almasının ardından ikinci yarıda çelik üreticilerinin zayıf talebi sonucu hafifçe geriledi.

Birlik, “Paslanmaz hurda fiyatlarındaki düşüş satış hacminin azalmasına ve stokların artmasına yol açarak piyasada bazı olumsuzluklar yarattı. Küresel piyasada arzın azalması da avronun dolar karşısında güçlenmesinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Çin piyasasının Yeni Yıl tatili nedeniyle kapanmasının ardından yeniden açılması bekleniyor çünkü şu ana kadar Asya piyasasındaki teklifler Avrupa’ya kıyasla daha rekabetçi gibi görünüyor ve bu da Avrupa’nın ihracatını olumsuz etkiliyor,” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Ukrayna ve Rusya’nın geriye kalan dökme demir fiyatlarında da artış görüldü. Alımlar çoğunlukla tüccarlar tarafından dökümhanelere satılmak üzere yapılıyor ve piyasadaki yeni artışlar kabul görüyor.

Ciddi fiyat artışları görülen hurda ve çelik gibi diğer ürünlerin tam aksine, hematit pik demir fiyatları yüksek stok seviyelerinin talebin azalmasına yol açması nedeniyle sertçe geriledi.

Bu segmentte de esas endişe, bazı demir yolu merkezlerinde devam eden arızalara ek olarak sevkiyat maliyetlerinin önemli oranda artması oldu. Birlik, “Demir yolu sevkiyat ücretleri kara yolundan bile daha fazla arttı,” ifadelerine yer verdi.