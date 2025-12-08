Assofermet: AB çelik piyasasında istikrarsızlığı önlemek amacıyla SKDM için acil geçiş önlemleri gerekiyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, çelik ile alüminyum ithalatına uygulanacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkındaki belirsizliğe ilişkin Avrupa Komisyonuna gönderdiği resmi bir bildiride Avrupa tedarik zincirini korumak için geçici önlemler alınmasını talep etti. Assofermet’in 5 Aralık 2025 tarihli bildirisinde SKDM maliyetlerini hesaplayabilmek için gereken varsayılan fiyat ve referans değerleri gibi net parametrelerin bulunmadığı, bu yüzden üreticilerin ve ithalatçıların ellerinde veri olmadan alım yapmasının tüm kıtada imalat sektörünü zarara uğratabileceği söylendi. Bahsi geçen verilerin 2026’nın ilk çeyreğinde açıklanması bekleniyor.

Birliğe göre ilgili SKDM maliyetleri 2027’nin Şubat ayında belli olacağı için 2026 teslimatlı ithalata yönelik maliyetleri hesaplamak an itibarıyla mümkün değil. Assofermet bu durumun AB dışındaki ülkelerden düzenli olarak yarı mamul, ham çelik ve alüminyum satın alan tüccarlar, distribütörler, servis merkezleri ve üreticiler için büyük bir sorun yarattığı, Avrupa çelik zinciri ve ihracata yönelik sektörleri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Assofermet belirsizliğin etkilerini hafifletmek için 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla AB’ye teslim edilen kargoların referans değerlerinin açıklanmasından beş ay sonrasına kadar SKDM sertifikası alma zorunluluğundan muaf tutulmasını talep etti. İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşılan bu talep, SKDM uygulamasının ilk aşamada daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini, alım kararlarında belirsizliklerin giderilmesini ve tedarik zincirindeki operasyonel zorlukların azaltılmasını amaçlıyor.

Assofermet ayrıca yeni düzenleyici çerçeveye kademeli ve etkin bir geçiş sağlamak ve çelik sektörünün rekabetçiliği ile çevre hedefleri arasında denge kurmak için bölgesel ve ulusal kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Birlik düzeltici önlemler olmazsa mevcut koşulların enerji maliyetleri ve tedarik sorunları altında zaten baskı gören Avrupa üretim sistemi için daha fazla istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını vurguladı.