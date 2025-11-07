McCloskey: AB’li çelik ithalatçıları SKDM’nin referans değerlerindeki belirsizlikle karşı karşıya

ABD merkezli fiyat raporlama ajansı Oil Price Information Service (OPIS) çatısı altında faaliyet gösteren McCloskey’e göre 2026 yılında tam olarak uygulanmaya başlayacak olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) öncesinde Avrupalı çelik ithalatçıları belirsizliğin arttığı bir döneme girdi.

McCloskey tarafından yayımlanan raporda, ithal çeliğin karbon maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılacak nihai SKDM referans değerlerinin bu yılın Aralık ayında geçici olarak açıklanacağı, kesin değerlerin ise AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) 2026-2030 dönemine yönelik referans değerleri kesinleştikten sonra 2026 yılının başında yayımlanmasının beklendiği ifade edildi.

SKDM ile ETS’nin uyumlu hale getirilmesi önem taşıyor

McCloskey, SKDM referans değerlerinin doğrudan ETS referans değerlerinden türetildiğini ve böylelikle yerel karbon maliyet sisteminin ithalatı da kapsadığını dile getirdi.

SKDM’nin ticaret engeli olarak değerlendirilmemesi için AB’deki yerel karbon fiyatlandırma sistemiyle maliyet açısından eş değer olduğunu göstermesi gerektiğinden SKDM ile ETS arasındaki uyumun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyumluluk açısından da önem taşıdığı aktarıldı.

Dolayısıyla Avrupa Komisyonunun, 2026 yılının birinci çeyreğinde gerçek sayısal değerleri açıklamadan önce ETS referans değerlerinin SKDM referans değerlerine nasıl dönüştürüldüğünü açıklayan metodolojiyi yayımlayacağı belirtildi.

Öte yandan rapora göre 2026 yılından itibaren çelik dahil olmak üzere karbon kaçağı riski taşıyan sektörlere yönelik ücretsiz tahsisatlar %2,5 azalacak ve 2030 yılına kadar her yıl devam edecek şekilde aşamalı olarak kaldırılacak. SKDM, yerel ve ithal çelik arasındaki karbon maliyetlerini eşitlemek için ücretsiz tahsisatların yerini alacak.

DRI-elektrik ark ocağı teknolojilerinin rekabet gücü sorgulanıyor

McCloskey, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisine yönelik önemli bir teknik soruna dikkat çekti. DRI’ın, 2023 yılında ETS kapsamında “pik demir” kategorisine alınmış olmasına rağmen istatistiksel bozulmayı engellemek için 2026-2030 referans döneminden çıkarıldığını dile getirdi.

Bu kararın, ayrı bir referans değer getirilip getirilmeyeceğine bağlı olarak DRI-elektrik ark ocağının rekabet gücünü etkileyebileceğini söyledi:

Yüksek fırınlarda üretilen ürünlere yönelik referans değerlerin düşmesi karbon maliyetini artırabilir.

Elektrik ark ocaklarında üretilen ürünlerin ithalatına yönelik referans değerler sertçe düşerek izin verilen gömülü emisyon miktarının azalmasına ve emisyon esnekliğini sınırlanmasına yol açabilir.

Komisyon Aralık ayında geçici kılavuz yayımlayacak

McCloskey, ETS referans değerleri tamamen onaylanana kadar SKDM referans değerlerinin değişken kalacağını bildirdi. İthalatçılar ve tüccarların, 2026 yılının başında referans değerlerde revizyonlar ve metodolojide güncellemelere hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Avrupa Komisyonunun, çelik ticareti için aktarım metodolojilerini, referans değer hesaplama formüllerini ve geçici uyumluluk kılavuzunu açıklığa kavuşturan teknik uygulama yönetmeliklerini Aralık ayının başında yayımlamasının beklendiğini ekledi.