Voestalpine: Ücretsiz karbon tahsisatlarının uzatılmaması halinde maliyetler 2 milyar € artacak

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Avrupa Konseyinin 23 Ekim tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde yaklaşık 80 sanayi şirketiyle birlikte AB’ye, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sunulan ücretsiz karbon tahsisatlarının süresini uzatması çağrısında bulundu.

AB’li politika yapıcılara gönderilen ortak mektupta şirketler, ücretsiz tahsisatların planlandığı gibi sona erdirilmesinin Avrupa’nın endüstriyel rekabet gücünü ve istihdamını tehlikeye atacağı konusunda uyardı.

2030 yılına kadar maliyetler 2 milyar € artacak

Voestalpine, karbon tahsisat ödemeleriyle Avusturya’nın ulusal bütçesine her yıl yaklaşık 200 milyon € katkı sağladığını ifade etti. Ücretsiz tahsisatların süresinin uzatılmaması durumunda maliyetlerinin 2030 yılına kadar 1-2 milyar € artmasını beklediğini ve böyle bir mali yükün Greentec yeşil çelik projesi ile istihdamı olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Şirket ayrıca maliyetlerdeki artışın düşük karbonlu üretime geçişi ekonomik açıdan sürdürülemez hale getireceğini ve üretimin Avusturya dışına kaymasına yol açabileceğini vurguladı.

Tahsisatların aşamalı olarak kaldırılması gerçekçi değil

Mevcut yönetmeliğe göre ücretsiz karbon tahsisatları 2026 ve 2034 yılları arasında kademeli olarak yürürlükten kaldırılacak. Ancak Voestalpine, uygun fiyatlı yenilenebilir enerji ve hidrojen altyapısı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bu takvimin gerçekçi olmadığını savundu.

Bununla birlikte şirket, sektörün karbonsuzlaşmaya destek verdiğini yinelerken, ETS takviminin teknolojiye ve piyasa gerçeklerine göre ayarlanması çağrısında bulundu.

Voestalpine ayrıca dönüşümün sürdürülmesi ve Avusturya’da 23.300 işin korunması için ücretsiz karbon tahsisatlarının devam etmesinin önem arz ettiğine dikkat çekti.

SKDM yetersiz görülüyor

Voestalpine, 2026 yılında tamamen devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) henüz ücretsiz karbon tahsisatlarının yerine geçemeyeceğini dile getirdi.

İhracatçıların dezavantajlı konumda olmaya devam etmesi ve yasal boşlukların henüz kapatılmamış olması nedeniyle SKDM’nin karbon kaçağına karşı yalnızca kısmi koruma sağladığını belirtti.

Son olarak Avrupa’nın, sanayisinin rekabet gücünü korumak istiyorsa ücretsiz tahsisatların süresini uzatmaktan başka bir seçeneği olmadığını da ekledi.