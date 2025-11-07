Almanya Şansölyesi Merz çelik sektörüne ticareti koruma ve enerji desteği sözü verdi

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 6 Kasım tarihinde Berlin’deki Federal Şansölyelik’te düzenlediği Çelik Zirvesi’nde bakanlar, eyalet temsilcileri, sendikalar ve sektör liderlerini ağırladı.

Katılımcılar, küresel kapasite fazlası, adil olmayan ticaret uygulamaları, yüksek enerji maliyetleri ve yeşil dönüşüm başlıklarını ele aldı. Bununla birlikte çelik sektörünün korunmasının Almanya’nın endüstriyel egemenliğinin yanı sıra istihdam ve iklim nötrlüğü hedefleri için hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kalındı.

Ticaretin korunması ve endüstriyel egemenlik

Merz, Almanya’nın korumacılıkla değil, rekabet gücünü sağlayarak yerel çelik üretimini güvence altına almayı amaçladığını ifade etti. Yalnızca rekabetçi şirketlerin uzun vadede verimliliği ve istihdamı koruyabileceğini söyledi.

Hem Merz hem de Maliye Bakanı Lars Klingbeil, adil ticareti, inovasyonu ve uygun fiyatlı enerjiyi temel alan kapsamlı bir çelik stratejisi hazırlanması çağrısında bulundu.

Hükümet, 2026 yılında sona erecek olan koruma önlemlerinin yerine Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve güçlü önlemler getirilmesi gerektiğini yineledi ve Avrupa Komisyonunun yeni çelik ithalat kotası önerisini desteklediğini ifade etti.

Berlin yönetimi, ABD’nin AB’den çelik ve alüminyumuna uyguladığı vergilerin kaldırılmasına, Rusya’dan ithal yarı mamule uygulanan muafiyetlerin sona erdirilmesine ve karbon kriterlerini karşılamayan üreticilere yönelik vergilerin artırılmasına ve kotaların düşürülmesine destek vereceğini aktardı.

Merz, karbon kaçağının önlenmesi, kapsamın nihai mamulleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sistemin ihracatçılar için basitleştirilmesi için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alınan önlemlerin başarıya ulaşmaması halinde Almanya’nın, rekabet gücünü korumak amacıyla Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki ücretsiz tahsisatların devam etmesi için gerekli desteği sağlayacağını vurguladı.

Enerji yardımı ve endüstriyel elektrik fiyatları

Toplantının ana başlıklarından biri de uygun fiyatlı enerji oldu. Merz ve Klingbeil, rekabetçi enerji fiyatlarının Almanya’nın, başta çelik olmak üzere enerji yoğun sektörleri için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Hükümet, doğal gaz depolama vergisinin kaldırılması, elektrik vergisinin AB’deki minimum seviyeye indirilmesi ve şebeke iletim ücretlerinin düşürülmesi gibi önlemlerin 2026 yılında 6,5 milyar € tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Buna paralel olarak Berlin yönetimi, Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa hazırladığı sanayiye yönelik elektrik fiyatı düzenlemesi ve elektrik fiyatı tazminatını 2026 yılına kadar uygulamaya koymayı planladığını kaydetti. Bu önlemlerle iklim geçişi sırasında çelik üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Karbonsuzlaşma ve inovasyon desteği

Almanya hükümeti, Sanayi ve İklim Koruma Finans Programı, karbon farkı sözleşmeleri ve AB Ortak Çıkarlar Projeleri kapsamındaki hidrojen programı aracılığıyla endüstriyel dönüşümü finanse edeceğini bir kez daha yineledi.

Hidrojen kullanımının yaygınlaşmasındaki gecikmeleri kabul eden Berlin yönetimi, geçiş projelerinde doğal gazın geçici olarak kullanılması da dahil olmak üzere AB’nin finansman kurallarının daha esnek hale getirilmesini istedi. Hükümet, çelik üreticilerinin hidrojen tedarik altyapısına doğrudan bağlanması için ulusal hidrojen ağının geliştirilme sürecini hızlandıracağını aktardı.

Döngüsel ekonomi ve hurda arzı

Zirvede, sanayinin güçlendirilmesi ve emisyonların düşürülmesinde çeliğin geri dönüşümü ile hurdanın önemli bir rol oynadığının altı çizildi. Almanya, döngüsel ekonomi ve elektrik ark ocağı bazlı karbonsuzlaşma çalışmaları açısından hayati öneme sahip olan hurdaya stratejik erişim sağlanmasına yönelik AB düzeyinde önlemler alınması amacıyla baskı yapacağını belirtti.

Avrupa çeliğine öncelik ve rekabetçilik

Merz ve Klingbeil, yerel talebin sürdürülmesi için başta demir yolu altyapısı ve savunma projeleri olmak üzere kamu alımlarında Avrupa’da üretilen çeliğe öncelik verileceğini teyit etti.

Almanya’nın planları şu şekilde sıralandı:

Kamu İhalelerini Hızlandırma Yasası kapsamında sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı ihale kuralları uygulanması.

Yeşil çelikte LESS (Düşük Emisyonlu Çelik Standardı) sertifikasının kullanılmaya başlaması.

Küresel yeşil çelik standartları için G7 İklim Kulübü aracılığıyla öncü pazarların teşvik edilmesi.

Sektörden “dönüm noktası” yorumu

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) Başkanı Gunnar Groebler, zirveyi “dönüm noktası” olarak nitelendirerek düşük fiyatlı ithalat ve haksız piyasa uygulamalarının yerel üretimi tehdit ettiğini belirtti. Berlin yönetiminin koruma önlemlerinin güçlendirilmesi, SKDM ve uygun fiyatlı endüstriyel enerji taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

Metal işçileri sendikası IG Metall’in ikinci başkanı Jürgen Kerner, çeliğin Almanya’nın endüstriyel dönüşümünün bel kemiği olduğunu vurguladı. Çelik sektörünü dönüştürmeyi başarırlarsa tüm endüstriyel ekonomiyi dönüştürmeyi başarabileceklerini ancak bunda başarısız olunması durumunda tamamen başarısız olunacağını söyledi.