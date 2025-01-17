Artrom Steel, GLGH Steel tarafından devralındıktan sonra yeni pazarlara açılmayı planlıyor

ABD merkezli yatırım şirketi Great Lakes Global Holdings’in (GLGH) bağlı kuruluşu GLGH Steel, Romanya merkezli boru üreticisi Artrom Steel Tubes’u devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyururken, satış bedelini paylaşmadı.

Tarafların geçtiğimiz yılın Kasım ayında anlaştığı ve devralımın yasal izinlere tabi olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte devralım sayesinde Artrom’un kesintisiz şekilde kaynaklara erişim sağlayacağı ve ürün portföyünü genişleteceği belirtildi. Ayrıca GLGH Steel’in şirketin ürünleri için Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerde pazar oluşturarak büyümesini destekleyeceği de vurgulandı.