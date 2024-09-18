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Arjantin’in imalat sektörü Temmuz’da yılın en yüksek kapasite kullanım oranını yakaladı

Çarşamba, 18 Eylül 2024 11:58:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin istatistik enstitüsü INDEC’in yayımladığı verilere göre ülkenin imalat sektörü bu yılın Temmuz ayında %59,7 kapasite kullanım oranına ulaştı. Haziran ayında bu sayı %54,5 seviyesinde kaydedilmişti.

Temmuz ayında petrol rafineleri, kimyasal ürün, gıda, çelik ve kağıt sektörlerinde sırasıyla %83,1, %65,7, %61,5, %61,5 ve %60,3 kapasite kullanım oranı görüldü.

Madeni olmayan metal, otomotiv, makine, tekstil, matbaa, tütün ve kauçuk ile plastik sektörlerinde kapasite kullanım oranları ise sırasıyla %52,3, %52,2, %51,1, %49, %48,8, %47,9 ve %44,9 seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında sanayi sektöründe ortalama kapasite kullanım oranı aylık %8,15 düşüş kaydetti.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

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