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Arjantin’in araç üretimi Eylül’de azaldı

Pazartesi, 07 Ekim 2024 09:29:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Eylül ayında, aylık %3,9 ve yıllık %12,6 düşüşle 49.611 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %2,6 ve yıllık %10,2 düşüşle 31.918 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Ağustos ayına kıyasla %15 ve yıllık %2,8 artışla 44.488 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ise ülkenin otomobil üretimi %22,1 düşüşle 362.433 adet, ihracatı %10,3 düşüşle 219.481 adet ve iç piyasa satışları %10,7 düşüşle 278.199 adet seviyelerine geriledi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, Eylül ayındaki düşüşe rağmen Haziran ayında bir baz üretim seviyesi görüldüğünü söyledi. Zuppi’ye göre ihracatın üretim içindeki yerinin ilk dokuz ayda %8 yükselmesi sektördeki ihracatın ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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