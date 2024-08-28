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Tenaris Arjantin’deki yeni elektrik ark ocağında ilk üretimini yaptı

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 15:55:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Arjantin’de yer alan Campana dikişsiz boru tesisinde Consteel® teknolojisinin kullanıldığı yeni elektrik ark ocağını devreye aldığını ve ilk üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu elektrik ark ocağının dikişsiz boru üretimine yönelik sıvı çelik üretim kapasitesi 950.000 mt seviyesinde yer alıyor.

Yapılan açıklamada, Campana tesisindeki mevcut iki elektrik ark ocağından birinin yerini Techint Group tarafından tedarik edilen yeni elektrik ark ocağının aldığı ifade edildi. Bu sayede Tenaris’in karbon salımını azaltmanın yanı sıra enerji verimliliğini ve üretimini artırabileceği vurgulandı.


Etiketler: Boru Borular Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi Tenaris Group 

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