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Arjantin’in çelik üretimi Temmuz ayında arttı

Salı, 27 Ağustos 2024 10:50:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında Haziran ayında kaydedilen 274.800 mt seviyesine kıyasla 313.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %38,6 artışla 176.600 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %15,4 artışla 94.600 mt ve uzun mamul üretimi aylık %9,4 artışla 116.600 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %9,2 düşerken sıcak rulo sac üretimi %2, soğuk rulo sac üretimi %10,6 ve uzun mamul üretimi ise %29,7 geriledi.

Birliğe göre, çelik tüketen sektörlerde canlanma sinyalleri görülüyor. Otomotiv sektörü iç piyasa ve Brezilya'ya yapılan satışlardan destek alırken, inşaat ve enerji sektörleri de genel çelik talebini olumlu etkiliyor. Ayrıca bireysel kredilerin kolaylaşması ev aletleri satışlarını artırıyor.

Öte yandan ülkenin kamu inşaat sektörünün faaliyetlerinde Temmuz ayında aylık bazda %25,9’luk bir artış bekleniyor, otomotiv sektörü üretiminin ise %38,7 arttığı gözleniyor.

Arjantin yüksek enflasyon seviyesiyle karşı karşıya olsa da ekonomik faaliyetlerinde toparlanma belirtileri görülüyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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