Arjantin’deki petrol boru hattı uzatılacak

Arjantinli enerji şirketi Vista Energy’nin CEO’su Miguel Galuccio, Vaca Muerta yatağından petrol çıkarmak için gereken boru hattı kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Galuccio, toplam 1.000 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa edilmesi gerektiğini öne sürdü. Analistlere göre bunun için yaklaşık 160.000 mt levha kullanılacak.

Vista Energy Vaca Muerta’daki üretim maliyetlerini düşürmek için bu yıl içinde 1,1 milyar $’lık yatırım yapacak.

Vaca Muerta’nın günlük 65.000 varillik üretim kapasitesinin yılın dördüncü çeyreğinde 85.000 varile, 2026’da 100.000 varile ve 2030’a kadar 150.000 varile çıkması bekleniyor.