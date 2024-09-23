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Arjantin’in çelik üretimi Ağustos ayında artış kaydetti

Pazartesi, 23 Eylül 2024 09:32:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında, ayında Temmuz ayında kaydedilen 313.900 mt seviyesine kıyasla 346.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %2,9 düşüşle 171.400 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %1,7 artışla 96.200 mt ve uzun mamul üretimi aylık %31,2 artışla 153.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %17,8 düşerken sıcak rulo sac üretimi %18,2, soğuk rulo sac üretimi de %12,3 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %18,8 geriledi.

Acero Argentino’ya göre Ağustos ayında kamu inşaatı sektörü, önceki ay görülen %25,9 artışın ardından %3 düşüş kaydetti.

Otomotiv sektörü aynı ayda %16 artış kaydederken tarım makineleri sektöründe yukarı yönlü hareket gözlendi.

Ülkenin yıllık enflasyonunun %236,7 seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Buna rağmen Arjantin’in sekiz aydır dış ticaret fazlası kaydetmesi enflasyonun kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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