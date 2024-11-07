Arjantin’in araç üretimi Ekim’de yükseldi

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Ekim ayında, aylık %5,7 ve yıllık %0,9 artışla 52.419 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %12,7 ve yıllık %25,9 artışla 35.965 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Eylül ayına kıyasla %1,9 düşüş ve yıllık %7 artışla 43.627 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ise ülkenin otomobil üretimi %19,8 düşüşle 414.852 adet, ihracatı %6,5 düşüşle 255.805 adet ve iç piyasa satışları %8,6 düşüşle 321.826 adet seviyelerine geriledi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, 2024 yılı içinde görülen toparlanmaların yıl sonuçlarının beklenenden daha iyi olacağına işaret ettiğini ifade etti. Ülkede ihracatın artması otomobil şirketlerinin iş modelinin sürdürülebilirliğini destekliyor.