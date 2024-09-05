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Arjantin yerel çelik fiyatlarını düşürmek için çelik ithalatını kolaylaştıracak

Perşembe, 05 Eylül 2024 09:35:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Arjantin Ekonomi Bakanlığı, ülkede çelik tüketicilerinin ithalat yapması için takip etmesi gereken prosedürlerde düzenleme yapacağını duyurdu. Bu düzenlemeler, ürünlerini ihraç etmek için ithalat yapan şirketleri göz önünde bulunduracak.

Bakanlığa göre ülkede çelik ithalatı yapmak için vergiler dışında daha birçok gereklilik bulunması Arjantin’de yerel fiyatların dünya çapında çok yüksek seviyelerde yer almasına neden oluyor.

Bakanlık, Latin Amerika’da 1.060$/mt, Asya ve Avrupa’da 700$/mt ve ABD’de 1.285$/mt civarlarında seyreden yerel sıcak rulo sac fiyatlarının Arjantin’de 1.600$/mt seviyesinde yer aldığını belirtti. İnşaat demiri fiyatları ise Brezilya ile ABD’de sırasıyla 1.200$/mt ve 850$/mt seviyelerinde yer alırken Arjantin’de 1.600-2.200$/mt bandında kaydedildi.

Bürokratik önlemlerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Arjantin’in yaptığı ithalatın yaklaşık %31’inin gümrükten etkilenmemesi ve bunun kamu inşaatı, otomotiv, metalürji ve beyaz eşya sektörlerine dahil 5.000 şirkete fayda sağlaması bekleniyor.

Arjantin 2023 yılında 568.000 mt çelik ithalatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

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