Arjantin’in araç üretimi Ağustos ayında aylık %16,5 arttı

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Ağustos ayında, aylık %16,5 artış ve yıllık %18,6 düşüşle 51.650 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %15,6 ve yıllık %13,5 artışla 32.754 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Temmuz ayına kıyasla %17,1 ve yıllık %27,7 artışla 38.682 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında ise ülkenin otomobil üretimi %23,4 düşüşle 312.888 adet, ihracatı %10,3 düşüşle 187.923 adet ve iç piyasa satışları %12,8 düşüşle 233.711 adet seviyelerine geriledi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, son üç ayda üretim, ihracat ve iç piyasa satışları gibi ana değişkenlerde düzenli olarak artış görüldüğü için yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Zuppi’ye göre içinden geçtiğimiz dönemde ihracatın yükselmesi, faaliyetlerin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.