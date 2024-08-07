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Arjantin’in araç üretimi Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 09:18:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Temmuz ayında, aylık %38,7 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 44.436 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %35,7 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 28.330 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Haziran ayına kıyasla %2,2 artış ve yıllık %6,8 düşüşle 33.043 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ise ülkenin otomobil üretimi %24,3 düşüşle 261.172 adet, ihracatı %14,1 düşüşle 155.169 adet ve iç piyasa satışları %18 düşüşle 195.029 adet seviyelerine geriledi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, “Ülkedeki ekonomik koşulların yarattığı zorlukları değerlendirirken yıllık büyüme göstermek için otomotiv değer zincirini ve yetkililerle iletişimi korumak çok önemli,” şeklinde konuştu.

Zuppi’ye göre sektörün yaşadığı en büyük zorluklardan biri, yeni yatırımlar almak. Otomotiv sektörünün küresel çapta baş başa kaldığı bu sorunun çözülmesi sektörün uzun erimli sürdürülebilirliğini sağlayabilir.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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