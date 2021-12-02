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Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %17,1 arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:06:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, aylık %3,6 düşüşle ve yıllık %17,1 artışla 447.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %4,2 ve yıllık %6,7 artışla 419.000 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %20,6 artışla ve yıllık %17,1 düşüşle 116.600 mt seviyesinde yer aldı.

Arjantin’in ham çelik üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %39,1 artışla 3,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %47,4 artışla 3,94 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %29,1 artışla 1,20 milyon mt oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  Arjantin  ham çelik  |  benzer haberler »


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